Aportación simbólica de agua asturiana al río Curueño
Medio centenar de veraneantes de La Vecilla, en León, procedentes de diversas comunidades (León, Asturias, Madrid, Galicia) celebraron su tradicional encuentro anual en Aviados y por la tarde unieron las aguas de sus lugares de origen con las del río Curueño, como se ve en la imagen superior.
