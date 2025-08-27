Cámaras de vigilancia, un registro en su coche y meses de investigación: así cayó un violento (y enmascarado) ladrón de farmacias en Mieres
Llevaba el rostro cubierto en los asaltos y amenazaba con una navaja al personal
La Guardia Civil de Asturias ha procedido a tomar manifestación en calidad de investigado a una persona como supuesto autor de dos robos con violencia en Mieres. La solución del caso llega tras varios meses de investigación. El primero de los robos se perpetró 20 de diciembre de 2024 en una farmacia de la localidad de Mieres. Según relata la Guardia Civil, pasadas las 17.00 horas de la tarde, un varón vestido con chubasquero oscuro con capucha y una mascarilla para ocultar su cara se llevaba un total de 560 euros tras amenazar a la dependienta con una navaja y hacerle gestos para que le abriese la caja registradora.
En el segundo asalto el botín fue de 100 euros, y al igual que en el primer caso, un varón vestido con ropas oscuras y una mascarilla cubriéndole la cara amenazó a los trabajadores de otra farmacia de Mieres para hacerse con él. Este segundo robo tuvo lugar la mañana del 22 de enero de este año. Las investigaciones permitieron vincular estos dos robos por el modo de operar (utilizar navaja como método de intimidación), así como vestimenta utilizada, lugar elegido, y modo de actuar. Además, por el visionado de las cámaras lograron identificar algunos efectos coincidentes en ambos casos. Los cauces de información de los agentes permitieron detectar la presencia en la localidad de un conocido delincuente, con antecedentes por hechos similares y con tipología idéntica.
En el mes de abril, tras realizar un seguimiento de sus movimientos, la Policía Nacional de Mieres, localizó en el maletero del vehículo que conducía esta persona efectos coincidentes con los utilizados en los robos y que los agentes ya habían visto en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad de una de las farmacias. Todo ello, junto a otras diligencias de investigación condujo a los agentes hasta el investigado. Por todo ello, se ha procedido a la investigación de esta persona, un vecino de Mieres de 51 años como supuesto autor de dos delitos de robo con violencia. El caso está en el Juzgado Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mieres.
