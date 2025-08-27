Deporte, yincanas y búsquedas del tesoro: Mieres prepara un mes de septiembre lleno de diversión para niños y adolescentes

El Ayuntamiento de Mieres ha presentado la nueva programación de actividades para pequeños y adolescentes de entre 5 y 16 años. El nuevo programa se llama “Juegos infantiles ¡Y marchando!” y completará los talleres y campamentos de circo y de teatro ya anunciados por el Consistorio.

La iniciativa está enmarcada en el Plan Corresponsables. Las distintas actividades llegarán a distintos puntos del concejo cada día de la semana y permitirán que los participantes disfruten de propuestas deportivas, en las que habrá deporte inclusivo, voley, fútbol sala o balonmano, entre otras. Además de deporte, habrá otro tipo de actividades como búsquedas del tesoro, retos, yincanas y acrosport.

La base de este proyecto es el de ofrecer actividades gratuitas a los jóvenes que tienen como objetivo fomentar el deporte y los hábitos saludables a través del ocio compartido.

Para poder participar en este programa no es necesaria la inscripción previa. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, del 1 al 26 de septiembre, en horario de 17.00 a 19.00 horas y habrá distintas ubicaciones. Los lunes será en el Parque de Turón y, en caso de lluvia, en el polideportivo. Los martes en el Parque Tartiere de Figaredo, pero en caso de que llueva se hará en el colegio público Las Vegas. Los miércoles tendrá lugar en la Cancha de Rioturbio, y en caso de clima adverso, en el colegio público de Rioturbio. Los jueves llegarán al Parque Jovellanos de Mieres, pero en caso de lluvia, se trasladará al colegio público Santiago Apóstol. Y los viernes la sede será la cancha de Santullano.

El programa está financiado por el Plan Corresponsables, a través de los fondos del Ministerio de Igualdad. Y se ejecuta por el Gobierno del Principado de Asturias a través de su Dirección General de Igualdad, en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres, que dinamizará la vida social de los jóvenes por todo el concejo.