El polígono de Valnalón (Langreo) alcanza los 1.600 empleos, el doble que tenía la antigua fábrica de Duro cuando cerró

El regreso de la empresa de marketing telefónico Madison a Valnalón (tras una década en la que ha tenido sus instalaciones en el centro tecnológico de El Entrego) conllevará que la ciudad industrial langreana sobrepase los 1.600 empleos, el doble de los que tenía la primitiva factoría de Duro (transferida por aquella época a Ensidesa) cuando cesó su actividad, hace cuatro décadas.

En los terrenos de la antigua factoría se asienta actualmente un pujante parque empresarial que también es sede del centro de empresas de Valnalón, la entidad dependiente del Principado que promueve el emprendimiento en la región.

Todas las oficinas y empresas del polígono suman 1.446 puestos de trabajo, a los que habrá que añadir los 160 que aportará la llegada de Madison, que se concretará a lo largo de las próximas semanas. Una cifra total, por tanto, de 1.606 empleos.

La centenaria fábrica de Duro, asumida por Ensidesa en 1967, contaba con unos 800 trabajadores en el momento en que cesó la actividad, en el año 1984. No faltaron entonces las voces que sugerían demoler todo el complejo para dar cabida a un nuevo urbanismo. Esa propuesta no prosperó y en lo que hoy es Valnalón no sólo se ha conservado un notable conjunto de arquitectura industrial del pasado siglo, sino que se ha generado un potente foco de expansión económica, apuesta por los emprendedores y de creación de empleo.

Valnalón oferta naves nido y las oficinas del centro de empresas a los emprendedores, con alquileres a precios asequibles, para que puedan iniciar su actividad empresarial. El objetivo es que los promotores puedan disponer, de forma temporal, de un espacio en donde consolidar su proyecto, a la espera de poder desplazarse a un polígono o a un bajo comercial con costes ajustados a las condiciones de mercado. En concreto, la ciudad tecnológica langreana dispone de 23 oficinas y 11 naves en su centro de empresas, todas ellas en régimen de alquiler por un tiempo limitado.

Capgemini

En el entramado empresarial que integra el área de Valnalón destaca la multinacional francesa Capgemini, que se convirtió en 2005 en la primera de las grandes compañías TIC que desembarcó en el valle del Nalón. El proyecto empezó con 40 trabajadores y actualmente la empresa tecnológica tiene en plantilla a más de un millar de profesionales, la mayoría naturales de la región.

La previsión es que Madison afronte a finales de este mes o principios de septiembre el traslado de su actividad a Valnalón, tras abandonar las instalaciones del centro tecnológico del Pozo Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. La firma cuenta con 160 trabajadores en su sede del valle del Nalón. La firma se mudará a las instalaciones del antiguo telecentro, ubicadas junto al Museo de la Siderurgia.

Valnalón fue precisamente donde se instaló Madison a su llegada a la cuenca del Nalón en 2005. Allí ocuparon un edificio de oficinas hasta 2014, cuando se produjo su traslado al centro TIC del pozo Entrego (propiedad del Principado). Ahora regresarán al polígono langreano.