El quesu Casín mantiene la producción pese a perder a uno de sus elaboradores

El cierre de la quesería La Corte, en Tanes, no ha supuesto un descenso en la producción de quesu Casín. Los otros dos elaboradores adscritos a la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Quesería de Redes, en Campo de Caso, y Ca Llechi, en Piloña, han cubierto lo que producía la quesería cerrada.

Natalia Lobeto, presidenta de la DOP, asegura que "la producción de este año es la misma que el pasado o hace dos, cuando funcionaba la otra quesería, y puede que cerremos el año con un ligero aumento". Eso permitirá que este sábado se celebre con toda normalidad en el mercado de ganado de Campo de Caso el certamen del quesu Casín, una de los citas gastronómicas más relevantes de la comarca y que este año alcanza su edición número 35. Eso sí, que las queserías participantes en el encuentro sean solo dos ha llevado a tomar la decisión de no celebrar el concurso que premiaba al mejor elaborador del año. Sí se mantiene el concurso de cocina, tanto de platos como de postres elaborados con quesu Casín DOP, para profesionales de los fogones y para particulares.

Natalia Lobeto explica que "este es un año de transición" para el certamen, pero también "estamos adaptándonos a lo que tenemos para coger fuerza, porque estamos convencidos de que el quesu Casín tiene mucho futuro". La presidenta de la Denominación de Origen invita a todos los asturianos y visitantes a acudir al certamen y a "comer, comprar y regalar quesu Casín" .

En la cita de este sábado en El Campo, en pleno parque natural de Redes, se pondrán a la venta un millar de quesos, los mismos que el año pasado pese a haber un productor menos. La oferta no disminuye "porque tenemos la suerte de contar con el apoyo de los consumidores". Por eso, insiste Lobeto "vamos a tirar para adelante y seguir defendiendo el quesu Casín".

La presidenta de la DOP es optimista y está convencida de que "tarde o temprano aparecerá una persona joven, un nuevo elaborador de quesu Casín". Por ahora no hay señales de que pueda ser así en un futuro inmediato, "pero estoy segura de que podemos ser más productores y eso puede ocurrir de un día para otro", insiste.

Programa de actividades

La cita de este sábado está organizada por el Ayuntamiento de Caso y el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos. Las actividades comenzarán a las diez de la mañana con la recogida de los platos y postres participantes en el concurso de cocina . A las 10.30 horas, se abrirá el certamen en el mercado de ganado de El Campu. Ahí estarán las dos queserías participantes, que venderán su producto, pero también habrá mercado tradicional con más de 25 expositores. A las 12.00 horas, en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes, habrá una cata de maridaje de quesu Casín con sidra de Denominación de Origen Protegida; el aforo es limitado.

A la una de la tarde tendrá lugar la inauguración oficial del certamen con el pregón a cargo de "Picotazos", influencer rural. El acto estará presentado por el periodista Juan Luis Mas. Durante la inauguración oficial también se entregará el premio "Casín del Oro" a Vivi Poli, de Casa Zulima, histórico local de hostelería de Caleao que lleva ofreciendo cocina tradicional desde los años 40 del pasado siglo.

A las 13.30 horas habrá una degustación popular de quesu Casín mayáu con sidra de hielo, una de las novedades del certamen de este año. A las 14.00 horas tendrá lugar un taller infantil impartido por Artururates y Oniria Atelier, y a las 15.00 horas se clausurará el certamen.