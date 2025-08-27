"Tekilazo" y chocolatada: las fiestas de San Mamés animan San Martín del Rey Aurelio este fin de semana

El sábado, día grande de las fiestas, habrá verbena a cargo de las orquestas "Costa Norte" y "Tekila"

Imagen de archivo de una de las verbenas de las Fiestas de San Mamés

Imagen de archivo de una de las verbenas de las Fiestas de San Mamés / Asociación de Festejos de San Mamés

Javier Canal

San Martín del Rey Aurelio

Regresan este próximo fin de semana las fiestas de San Mamés a San Martín del Rey Aurelio. El viernes 29 de agosto empiezan por todo lo alto con el gran chupinazo a las 18.00 horas; media hora después tiene lugar la carrera de cintas en carretillo con premios en metálico y obsequios. Y a las 19.30 horas, David Martínez, de Riolapiedra, da el pregón de las fiestas. Al terminar, comienzan los "cartones locos".

Ya entrada la noche, a las 21.30 horas se celebra el concurso de tortillas. Solo se pueden presentar aquellas que lleven patatas, huevos y cebolla. Se podrán inscribir in situ de 19.00 a 21.00 horas. Y a las once de la noche, la primera gran verbena con el dúo "Reflejos" y el gupo "Aroma", rematada con una gran chocolatada con churros.

El sábado 30 de agosto, a las 17.00 horas se celebra la gran jira campestre animada por la charanga "Élite". Mientras dure la merienda habrá juegos para adultos y para niños, pintacaras, venta de postres caseros y entrega de premios y revoltijos. A las 23.00 horas vuelve la música con la segunda verbena a cargo de las orquestas "Costa Norte" y "Tekila".

El domingo 31 de agosto será el día grande. A las 11.00 horas habrá pasacalles de gaita y tambor. A la una de la tarde tiene lugar la misa y procesión, seguidas de la puya’l ramu. A las 14.00 horas habrá sesión vermú con "Los Insolentes". A las 15.30 horas llega una nueva edición de la paellada popular. Se puede pagar hasta el viernes y se podrán pedir raciones para llevar. A las 17.30 horas vuelven los "cartones locos" y a las 20.00 la última verbena, con Astur DJ.

Las fiestas acaban el lunes con el III Campeonato de parchís y tute a las 18.30 horas.

"Tekilazo" y chocolatada: las fiestas de San Mamés animan San Martín del Rey Aurelio este fin de semana

