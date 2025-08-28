El Entrego acogerá la cuarta fábrica de cerveza artesanal de las Cuencas: estas son las marcas que se elaborarán

El negocio de la elaboración de cerveza artesanal sube como la espuma en la comarca del Nalón y en las Cuencas. En la actualidad, existen tres plantas –todas ellas ubicadas en Langreo (dos en La Felguera y una más en Riaño)– dedicadas a producir este tipo de bebida. Ahora se les unirá una cuarta fábrica, emplazada en El Entrego, que nace de la alianza de dos marcas con sello minero: «Barriá» y «Grisú». La previsión es empezar a producir en las nuevas instalaciones a principios del año próximo, con una capacidad máxima de elaboración de 4.500 litros al mes.

Eduardo Iglesias, uno de los impulsores del proyecto. / LNE

Los promotores eran hasta ahora «cerveceros nómadas», ya que no disponían de fábrica propia y utilizaban las instalaciones de otras compañías. «Barriá» echó a andar hace nueve años, mientras que «Grisú» se elabora desde hace dos. «Decidimos unirnos en una sociedad, Blending Beers, que explotará la planta. Esa unión nos permitirá ahorrar costes y resolver problemas logísticos, pero cada uno seguirá elaborando su propia marca, señala el langreano Eduardo Iglesias, uno de los dos socios de «Barriá».

Fermentadores

Las instalaciones del polígono de La Central, en el que estará la fábrica, disponen de tres fermentadores con una capacidad de elaboración cada uno de 1.500 litros al mes. La idea es que toda la producción, en la fase inicial, se comercialice a través de barriles. «Primero será para servirse en caña y después estudiaremos el tema del embotellado y el enlatado. En nuestro caso, buena parte de la producción es para la venta directa en nuestra cervecería de la Felguera, aunque también llevamos parte a festivales o a establecimientos amigos», expone Iglesias.

La marca «Grisú» está impulsada por Pablo García, que en 2024 se llevó el premio a la mejor cerveza del Festival Internacional de la Cerveza Artesana (Fical) de Langreo. Natural de El Entrego y actualmente residente en Mieres, se decidió a llamar «Grisú» a su cerveza, según explicó entonces, «como homenaje a la tierra de la que soy y porque mi padre y muchos de mis familiares fueron mineros. Quería rendir homenaje al sitio del que vengo y donde vivo». Lo mismo ocurre con «Barriá», un tributo a las barridas mineras.

Buena parte de los equipos ya están en la fábrica, pero «todavía nos quedan algunos trámites, como la gestión de los permisos», detalló Eduardo Iglesias. La gestación del proyecto se inició en noviembre de 2024 y la estimación es empezar a producir a principios del próximo año.

Oferta actual

La nueva planta se sumará a las tres que ya hay en funcionamiento en la comarca del Nalón, todas ellas en Langreo. Se trata de Cerveza Caleya, una compañía que nació en 2012 en Rioseco, y que en 2017 se trasladó al polígono langreano de Valnalón; Curuxera Brewery. que echó a andar en La Felguera en el año 2013; y Asturias Brewing Company, con sede en el polígono industrial de Riaño I.

La más consolidada es «Caleya», que inició su actividad con una producción anual de 20.000 litros y actualmente elabora diez veces más: 214.000 litros de sus distintas variedades de cerveza. En Valnalón, Caleya se instaló en una nave de 850 metros cuadrados. Los dos pequeños fermentadores de Rioseco pasaron a ser enfriadores y al fondo de las instalaciones se alzan ahora 10 enormes fermentadores de 3.000 litros cada uno.

Actualmente, el 70% de lo que se produce por parte de la compañía se queda en Asturias, mientras que el 30% restante sale fuera, casi todo al territorio nacional, donde se han convertido en uno de los referentes de cerveza artesana del norte de España. También venden a Bélgica y Holanda.