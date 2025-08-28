Mieres apuesta por el cine familiar para los últimos días del verano
L. Díaz
Mieres ha ido desarrollando a lo largo del estío el programa "Un verano de peli", con proyecciones de películas familiares en espacios públicos. Todavía hay tres sesiones por celebrar. Esta noche de jueves, en Santullano. El 4 de septiembre, en el barrio de La Villa; y el día 5, en Lloreo.
El programa comenzó el 14 de agosto con la proyección de la nueva versión cinematográfica del personaje de Roald Dahl "Wonka", que se pudo ver en el poblado de Bustiello. Este jueves la película "Cazafantasmas, imperio helado" se proyecta en Santullano a las 22.00.
Todavía quedan dos nuevos pases de "Un verano de peli". El jueves 4 de septiembre, en el barrio de La Villa, a la altura del mural "6 de la Suiza" podrá verse la película "Menudas piezas", protagonizada por Alexandra Jiménez y María Adánez. Comenzará a las 21.30.
Al día siguiente, viernes 5 de septiembre, la sesión de cine al aire libre para toda la familia se traslada a la localidad de Lloreo, en la zona de La Panera. Allí, a las 21.30, se podrá ver la película "Padre no hay más que uno 4", de Santiago Segura.
