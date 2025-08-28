Mieres contratará un conductor, un técnico rural y un administrativo

El "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) ha publicado este miércoles las bases específicas que regirán los procesos selectivos relativos a tres plazas de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Mieres. En concreto, se trata de una plaza de técnico de medio rural, correspondiente a la oferta pública de 2023 , y otras dos plazas, de administrativo y de oficial conductor, correspondientes a la oferta de 2022. En la publicación del BOPA se recogen las bases de estos procesos, si bien el plazo para la presentación de solicitudes no se abrirá, tal como fija la ley, hasta la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE).

El Ayuntamiento, a través del área de Recursos Humanos, Modernización y Empleo que dirige Francisco García, "está realizando un importante esfuerzo para movilizar todo el empleo público que permite la legislación vigente al Ayuntamiento de Mieres", señalan desde el consistorio, y añaden que en los últimos años se han convocado 61 plazas de empleo público, además del importante proceso de estabilización realizado.

El esfuerzo del gobierno de Mieres "no solo supone apostar por la creación de empleo público sino también por la modernización de los servicios municipales apostando por aprovechar las oportunidades que suponen las nuevas tecnologías".

En este mandado se han movilizado ya más de 2,5 millones de euros en el área de modernización "con el objetivo de dotar al Ayuntamiento de más y mejores medios informáticos y para poner la tecnología al servicio de las personas" siempre desde la base de "facilitar la comunicación y la relación entre ciudadanía y administración", señaló García, que incidió en la importancia de ser "eficaces y eficientes y ofrecer unos servicios públicos de calidad".

Estas tres plazas ahora ofertadas se incluyen en un paquete de una veintena de puestos de trabajo correspondientes a ofertas de empleo público de los últimos años y que se encuentran en distintos puntos del proceso.

Plazas abiertas

Por el momento, se han publicado trece ofertas. Una de los puestos, de conductor, es de promoción interna, y las doce restantes son abiertas para todos los interesados. El resto consisten en una plaza de ordenanza, otra para cubrir un puesto de técnico de deportes, una de auxiliar de biblioteca y las otras nueve que son para operario de servicios múltiples. Por el momento, están en proceso.

De las restantes hay varias que están pendientes de publicarse en el BOPA, tras el anuncio de este miércoles de los puestos de técnico de medio rural y administrativo. Así, quedarían por convocar una plaza de auxiliar de biblioteca, otra de oficial electricista y una de técnico en administración general con la categoría A1. Igualmente, hay una plaza de auxiliar administrativo que está pendiente de publicación oficial. Para todos los casos, el plazo de inscripción para las pruebas selectivas empezará a partir de que se publiquen las convocatorias en el "Boletín Oficial del Estado".

Este proceso se suma al iniciado hace tres años en el Ayuntamiento de Mieres para estabilizar laboralmente a 156 empleados públicos que ocupaban su plaza de forma interina. Ya en el anterior mandato, y ajustándose a la normativa europea, el equipo de gobierno puso en marcha el proceso de estabilización de decenas de trabajadores municipales que figuraban como interinos. La intención del consistorio era dejar en cero esa interinidad.