Resistencia, resignación, derrotismo y esperanza: las cuatro fases (según un estudio sociológico) que pasan las zonas mineras tras el cierre de los pozos

Un estudio publicado en la "Revista Internacional de Sociología", firmado por cinco investigadores de universidades españolas y europeas, entre ellas la de Oviedo, defiende que la transición energética en España debe incorporar la memoria colectiva y la identidad cultural de las comarcas mineras para ser verdaderamente justa y sostenible.

Memorial minero en el Pozo Sotón. | LNE

Entre los autores se encuentra el investigador de la Universidad de Oviedo Ángel Alonso-Domínguez, junto a Rosario Marcos-Santiago y Adelina Rodríguez Pacios (Universidad de León), Alexia Sanz-Hernández (Universidad de Zaragoza), y Xaquín Pérez-Sindín (Universidad de Varsovia).

El artículo, titulado "Justicia es memoria", analiza el impacto del cierre de la minería del carbón en cuatro regiones históricamente ligadas a esta industria: Asturias, León, Teruel y Galicia.

A través de un estudio de caso múltiple y el análisis de más de 2.700 artículos de prensa regional, muchos de ellos de LA NUEVA ESPAÑA, los autores identifican tres grandes narrativas que conectan la justicia de reconocimiento con la sostenibilidad cultural: el derecho a permanecer en el territorio, la necesidad de preservar la identidad colectiva y la exigencia de igualdad de trato frente a otros territorios.

Según el equipo investigador, la transición energética no puede limitarse a una dimensión tecnológica o económica. "Es una transformación cultural y sistémica que afecta a cómo las comunidades se perciben en el pasado, presente y futuro", afirman.

En este sentido, la memoria del carbón –entendida como legado emocional, simbólico y narrativo– se convierte en una herramienta clave para "diseñar políticas que no repitan errores del pasado". Los investigadores destacan que "la justicia es poder quedarse, ser reconocidos y tener futuro". Asturias ha puesto en marcha en este sentido una cátedra de Cultura Minera y busca que ese patrimonio sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial.

En las comarcas mineras, el cierre de minas y centrales térmicas ha provocado despoblación, desempleo y una pérdida de identidad que no puede abordarse únicamente con medidas económicas. "La memoria colectiva está llena de testimonios que se repiten para evitar el olvido y aliviar el dolor de una pérdida que es también cultural", según señalan.

De la resistencia a la aceptación

El estudio muestra cómo, en las primeras etapas de la transición, predominó un discurso de resistencia al cambio, con actores locales, sindicatos, alcaldes, vecinos defendiendo la continuidad del carbón como símbolo de identidad y supervivencia.

Posteriormente, se pasó a una fase de resignación, en la que se aceptó la transición pero se exigió más tiempo y mejores condiciones. Finalmente, en la etapa actual, se observa una coexistencia entre discursos derrotistas y propuestas esperanzadas que reclaman inversiones inmediatas y alternativas viables.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el papel de la memoria como mecanismo de gobernanza. En muchos casos, los actores locales han recurrido a ella para legitimar sus demandas, preservar símbolos del pasado industrial, como las torres de refrigeración de las centrales térmicas o pozos mineros y construir escenarios futuros.

Sin embargo, también se ha utilizado como obstáculo para justificar el retraso de la transición, ante el temor de repetir fracasos anteriores.

Mantener viva la memoria

El artículo también subraya la importancia de los espacios patrimoniales creados en las comarcas mineras, como museos o centros de interpretación, que permiten mantener viva la memoria del carbón y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo. Es el caso del Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio o el Pozu Santa Bárbara, en Mieres.

El estudio forma parte del proyecto Innorejust, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.