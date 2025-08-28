El río Caudal reúne a la élite nacional de la pesca con mosca

Las aguas del río Caudal, junto con las del Trubia, acogen este fin de semana el VIII Campeonato de España de Salmónidos Mosca Másters, un certamen enfocado a pescadores de élite mayores de 49 años que usan la modalidad de mosca y cuyas capturas serán las truchas de estos dos ríos asturianos. Este mismo concurso se celebró, con notable éxito de participación y de resultados, el año pasado en la misma zona. Organizado por la Federación Asturiana de Pesca y Casting, cuenta con el apoyo de la Federación Española, así como del Ayuntamiento de Mieres y del Principado. Los aficionados están relanzando en los últimos años la pesca en el Caudal con numerosos concursos. En 2023 se celebró el Mundial de Mosca, y quiere repetirse la experiencia en 2027.