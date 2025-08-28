Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El río Caudal reúne a la élite nacional de la pesca con mosca

Hasta el 31 de agosto se disputa el VIII Campeonato de España de salmónidos, con las truchas como especie objetivo a capturar

Pablo Quesada, con uno de los ejemplares pescados en uno de los campeonatos celebrados en el Caudal. | D. M.

L. Díaz

Mieres del Camino

Las aguas del río Caudal, junto con las del Trubia, acogen este fin de semana el VIII Campeonato de España de Salmónidos Mosca Másters, un certamen enfocado a pescadores de élite mayores de 49 años que usan la modalidad de mosca y cuyas capturas serán las truchas de estos dos ríos asturianos. Este mismo concurso se celebró, con notable éxito de participación y de resultados, el año pasado en la misma zona. Organizado por la Federación Asturiana de Pesca y Casting, cuenta con el apoyo de la Federación Española, así como del Ayuntamiento de Mieres y del Principado. Los aficionados están relanzando en los últimos años la pesca en el Caudal con numerosos concursos. En 2023 se celebró el Mundial de Mosca, y quiere repetirse la experiencia en 2027.

