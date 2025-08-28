El río Caudal reúne a la élite nacional de la pesca con mosca
Hasta el 31 de agosto se disputa el VIII Campeonato de España de salmónidos, con las truchas como especie objetivo a capturar
L. Díaz
Las aguas del río Caudal, junto con las del Trubia, acogen este fin de semana el VIII Campeonato de España de Salmónidos Mosca Másters, un certamen enfocado a pescadores de élite mayores de 49 años que usan la modalidad de mosca y cuyas capturas serán las truchas de estos dos ríos asturianos. Este mismo concurso se celebró, con notable éxito de participación y de resultados, el año pasado en la misma zona. Organizado por la Federación Asturiana de Pesca y Casting, cuenta con el apoyo de la Federación Española, así como del Ayuntamiento de Mieres y del Principado. Los aficionados están relanzando en los últimos años la pesca en el Caudal con numerosos concursos. En 2023 se celebró el Mundial de Mosca, y quiere repetirse la experiencia en 2027.
