San Martín refuerza la flota municipal con cinco vehículos

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio invertirá 585.000 euros en la adquisición de nuevos vehículos para reforzar la flota municipal y "optimar la prestación de los servicios exteriores en la recogida de la basura en la zona rural, el mantenimiento del alumbrado público, transportes varios y movilidad en general". Se comprarán cinco nuevos vehículos en total. La inversión está recogida en el acuerdo de inversiones con cargo al remanente de tesorería de 2025 que el gobierno local (PSOE) pactó con los grupos municipales de IU y Arranca San Martín.

Dentro de ese listado de adquisiciones se va a comprar un nuevo camión para la recogida de la basura en los pueblos de la zona rural y un segundo camión, de segunda mano, complementario del primero. Según el concejal de Medio Rural de San Martín, Jairo García, "ambos vehículos son necesarios para garantizar un servicio de recogida eficiente y sostenible, en una apuesta por mejorar la gestión de los residuos de manera sensible con la conservación del medio ambiente".

Está prevista también la adquisición de un vehículo que irá destinado al servicio de alumbrado, "con el objetivo de optimizar los tiempos de intervención y respuesta ante incidencias en el alumbrado o instalaciones eléctricas, así como para el mantenimiento cotidiano", tal y como señaló García.

Furgón

De igual modo, se dotará a la flota municipal de vehículos con un furgón "con capacidad para soportar el transporte de materiales y herramientas", así como un segundo vehículo "para dar cobertura a la movilidad de los operarios de los diferentes servicios técnicos", argumentó.

La mejora de los medios técnicos de los servicios municipales no solo afectará al parque móvil. También se va a dotar a los servicios exteriores de una cortacésped para el cuidado y mantenimiento de espacios verdes, parques y jardines, y de un cabezal nuevo para la desbrozadora destinada a la conservación de caminos rurales que "permita una mayor eficiencia del trabajo". Ambas inversiones ascienden a un total de 107.000 euros.

"La dotación de nuevos medios para la flota de vehículos de los servicios exteriores viene precedida de la adquisición en mayo de un nuevo camión de carga lateral para la recogida de la basura en los núcleos urbanos, en el que se invirtieron 294.000 euros", resaltaron los responsables del gobierno local.