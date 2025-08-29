Abierta la inscripción para el VI Certamen de la Huerta

Langreo ha abierto el plazo de inscripción para participar en el VI Certamen de la Huerta que se celebrará el 20 y 21 de septiembre en el parque Dorado de Sama. A continuación, le seguirá el certamen de ganadería, previsto para octubre en la estación de autobuses de La Felguera. Ambos certámenes de Llangréu Natural se celebrarán, por primera vez, bajo la denominación "Memorial José Francisco Torre Álvarez", concejal no adscrito del consistorio fallecido en octubre. El Certamen de la Huerta, con carácter comarcal, tienen como objetivo la divulgación de los productos agrarios obtenidos por las empresas y particulares vinculados con el medio rural del Valle del Nalón. El plazo de inscripción comenzará el 1 de septiembre y se extenderá hasta el día 14, teniendo que presentarse las solicitudes de manera presencial en el Servicio de Atención Ciudadana o de forma telemática a través del registro electrónico de la web municipal www.langreo.as.