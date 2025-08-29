La cultura hace la colada en San Martín: cinco lavaderos serán espacios escénicos (y estas son las funciones que acogerán)

El programa cultural "Cancios del Llavaderu" transformará durante el mes de septiembre cinco lavaderos del concejo de San Martín del Rey Aurelio en "escenarios de narración oral, actividades comunitarias y memoria compartida". La propuesta busca "rescatar el valor de estos espacios tradicionales como lugares de encuentro y transmisión cultural, combinando narración en asturiano y amestao, funciones para público adulto y familiar, y talleres participativos", explicaron los organizadores.

Los lavaderos que acogerán las actividades son los de Solescampes, La Güeria, Sienra, Bravial y el Museo de la Cultura del Agua, en Santa Bárbara. El programa contará con 15 sesiones escénicas gratuitas, tres en cada lavadero, a cargo de Ana Morán, con el espectáculo "Cuando Mayo marcea" (para adultos, en asturiano); Carlos Alba "Cellero", con "La Matazuga" (para adultos, en asturiano); y Ana Laura Barros, con "¡A medias!" (para público familiar e infantil, en amestao).

Presentación

Precisamente, la narradora y titiritera Ana Laura Barros, directora del proyecto e impulsora de esta iniciativa a través de su compañía "Tras la puerta títeres" fue la encargada de presentar el programa, junto al alcalde, José Ramón Martín Ardines, en un acto desarrollado en el lavadero de La Güeria.