El Lenense inaugura el nuevo sistema de iluminación led de su campo de fútbol
Permitirá jugar partidos nocturnos y beneficiará a los entrenamientos de todos los jugadores del club, unos 200
L. Díaz
El campo de fútbol del Sotón, en Pola de Lena, cuenta desde ayer con su nuevo sistema de iluminación led. La inauguración se llevó a cabo en un partido amistoso entre el equipo local, la Sociedad Deportiva Lenense, y el Universidad de Oviedo.
La actuación, financiada por el Ayuntamiento junto con la Federación de Fútbol del Principado, permite al campo "cumplir los estándares exigidos para acoger partidos oficiales en horario nocturno". Supone además un ahorro del 60% del gasto eléctrico respecto a las anteriores luces.
El proyecto consistió en la sustitución del sistema lumínico anterior por ocho proyectores led de 600 watios. La empresa encargada de las obras fue Opsa, compañía que ya se había encargado en su día de instalar el césped artificial en el campo de Pola de Lena.
El Ayuntamiento destacó que se ayuda tanto al primer equipo como a las categorías inferiores del Lenense, con 200 chavales. El club tendrá así más fácil poder entrenar y jugar en invierno.
