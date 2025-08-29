La Montaña Central gestionará siete millones para ayudas al desarrollo rural hasta 2029

El grupo de Desarrollo Rural de la Montaña Central dispondrá de un total de 7 millones de euros para financiar, principalmente, ayudas empresariales en los territorios de Aller, Lena, Mieres (zona no urbana), Morcín, Ribera de Arriba y Riosa, hasta el año 2029. De momento, se ha abierto la convocatoria para poder acceder a dos tipos de ayuda al emprendimiento rural. Está abierta hasta el 23 de septiembre.

Se trata, por una parte, del "tique rural", que tal y como indica el gerente de Montaña Central, José Ramón Diéguez, está dirigido a "personas desempleadas que se quieran dar de alta como autónomos para realizar una actividad empresarial", un tipo de ayuda que se sitúa entre los 25.000 y los 50.000 euros. La segunda línea de ayudas ya abierta es la del "tique del asalariado", enfocado a "empresas que durante los últimos años no hayan tenido trabajadores y quieran realizar una contratación a jornada completa". La subvención en este caso puede llegar a los 20.000 euros. "Se puede obtener toda la información posible en la sede de la gerencia del Programa Leader en la comarca", en la calle Rodrigo Valdés de Pola de Lena.

El actual plan, financiado con fondos europeos, destina un total de 7 millones de euros a la Montaña Central. Incluyendo la ejecución de posibles obras de modernización o ampliación de las empresas o autónomos beneficiarios, esta financiación se alargaría hasta 2029.

Tras la apertura de la convocatoria de estos dos tipos de tiques rurales, la Montaña Central seguirá con la "apertura inminente" de las ayudas a la inversión empresarial, que suma el grueso de los 7 millones de los que dispone el Grupo de Desarrollo, y que anualmente realiza una convocatoria para ayudar a proyectos a salir adelante. Estas ayudas al emprendimiento cubren hasta el 50% de la inversión a realizar por las empresas que acometan "modernización, ampliación o mejora" de su actividad.

Ayudas económicas

