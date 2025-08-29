La (negra) huella del incendio que hace dos semanas mantuvo en vilo a Caso: así está la pista de acceso a Brañagallones

Troncos quemados, restos de ceniza y piedras. La huella del incendio que hace dos semanas mantuvo en vilo al concejo se Caso sigue siendo visible en la pista de acceso al refugio de montaña de Brañagallones. El fuego llegó a situarse a cuatro kilómetros de Bezanes, el núcleo de población más cercano y desde el que parte la ruta a la popular vega. La senda quedó cortada y hubo que desalojar el equipamiento turístico por precaución.

La zona quemada fue principalmente de matorral y monte bajo, aunque el fuego también afectó a algunos espacios arbolados de abedules y serbales. En las inmediaciones de la pista de Brañagallones las llamas alcanzaron a un tramo de unos tres kilómetros, entre El Crestón y el Argayu Llobu. Esta pista, de unos once kilómetros en total, no solo es el principal acceso para turistas y montañeros a la vega de Brañagallones (por ella circula el "taxi al paraíso", el tren turístico impulsado por un tractor que traslada a los visitantes). También es muy utilizada por vecinos y ganaderos, algunos de los cuales cuentan con cabañas en la propia vega, junto al refugio, en pleno corazón del parque natural de Redes.

Origen del fuego

La estampa en parte del camino es desoladora, ya que el fuego cruzó la pista en media docena de putos, afectando a ambos lados del camino. El fuego que se originó en Brañapiñueli, en la sierra de Pintacanales y fue ganando virulencia hasta que, tras cruzar el río Monasterio, alcanzó la pista de acceso a Brañagallones.

Los vecinos confían en que la vegetación perdida se recupere pronto y la ruta de acceso a la emblemática vega vuelva a lucir como antes del incendio.