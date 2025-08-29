Oferta de formación digital para el sector turístico del Nalón

La Mancomunidad Valle del Nalón impulsa un programa de formación digital dirigido a modernizar la gestión de los negocios turísticos de la comarca. "La Mancomunidad está llevando a cabo el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del valle del Nalón y una de las actuaciones va dirigida a empresas del sector turístico, comercios locales, empresas agroalimentarias y emprendedores de la comarca", exponen los responsables del ente supramunicipal.

Las mismas fuentes señalan que "se trata de una formación 100% online y gratuita en competencias digitales para modernizar el sector turístico del valle del Nalón, denominada Programa Nalón Digital. Este programa está desarrollado por una empresa especializada".

La formación consta de los siguientes módulos: transformación digital en turismo y hostelería; marketing digital y redes sociales; gestión de reservas y presencia online; automatización y digitalización de procesos; ciberseguridad y protección de datos; big data e inteligencia artificial en turismo; nuevas tecnologías y tendencias; y casos prácticos, mentoría y proyecto final.

Los responsables de la Mancomunidad señalaron que se puede obtener la información completa sobre el programa, que arranca el 15 de septiembre, en la página web www.nalondigital.es. Las inscripciones pueden hacerse on line a través de esta página web; en el correo electrónico inscripciones@dicampus.com; y en el teléfono 985 32 04 78. n