El quesu casín se viste este sábado de fiesta en el ferial de El Campu

El certamen distinguirá a Vivi Poli, de "Casa Zulima", hostelera de la localidad de Caleao

Visitantes en la edición del pasado año. | L. DÍAZ

Visitantes en la edición del pasado año. | L. DÍAZ

M. Á. G.

Campo de Caso

El queso casín está este sábado de celebración. Campo de Caso acoge un certamen que alcanza su edición número 35. Participarán las dos únicas queserías adscritas a la Denominación de Origen Protegida (DOP), después del cierre de "La Corte", en Tanes. Se trata de la quesería de Redes, en Campo de Caso, y Ca Llechi, en el vecino concejo de Piloña.

El programa arrancará a las diez de la mañana con la recogida de los platos y postres participantes en el concurso de cocina con quesu casín de Denominación de Origen Protegida. Hay categorías de profesional y aficionados. A las 10.30 horas, se abrirá el certamen en el mercado de ganado de El Campu.

También habrá mercado tradicional, con un total de 25 expositores, y juegos tradicionales. A las 12.00 horas, en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes, se organizará una cata de maridaje de quesu casín con sidra de Denominación de Origen Protegida; el aforo es limitado.

Pregón

La inauguración oficial del certamen será a las 13.00 horas, con el pregón a cargo de "Picotazos", influencer rural que lleva el mundo de la apicultura y la ganadería a las redes sociales.

También se entregará el premio "Casín de Oro" a Vivi Poli, de Casa Zulima, el histórico local de hostelería de Caleao. A las 13.30 horas habrá una degustación popular de quesu casín mayáu con sidra de hielo, una de las novedades del certamen de este año. A las 14.00 horas tendrá lugar un taller infantil. Y a las 15.00 horas se clausurará el certamen.

