Reparan el mosaico del quiosco de la música de La Felguera

El entorno del quiosco de la música del parque Dolores Fernández Duro, en La Felguera, permanece estos días acordonado tras las labores de reparación realizadas en el mosaico ubicado frente a las escaleras de acceso (como muestra la imagen). Estas tareas se suman a las impulsadas en el parque Dolores Duro y en el parque Dorado de Sama. La remodelación de los dos espacios se había licitado a finales del año pasado por 180.000 euros, en un contrato que, debido a su calado y la diversidad de las obras, se dividió en varios lotes. El primero de ellos incluyó la asistencia técnica para la realización de un informe de riesgo de daños al arbolado.