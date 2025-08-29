Retrasos para retirar el material ferroviario y goteras en el túnel: el soterramiento de Langreo, una obra inaugurada pero que "sigue sin acabar"

El inicio de la circulación de los trenes por el tramo soterrado en Langreo de la línea Gijón-Laviana, el pasado 8 de junio, marcó el final de casi dos décadas de obras y una millonaria inversión. Se organizó un viaje institucional de responsables del Adif y de autoridades estatales, regionales y locales para resaltar el hito del reestreno de la línea. Hubo inauguración formal pero, casi tres meses después, la obra "siguen sin estar acabada", según denuncian los vecinos, "Hay retrasos con la retirada del material ferroviario en superficie por parte del Adif, deficiencias en forma de goteras en la estación subterránea de La Felguera y tendrán que hacer un modificado de obra para la urbanización porque no habían contado con el tema de la geotermia", enumera David García, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento de Langreo.

Fuentes del Principado ya confirmaron la pasada semana que Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) aún no ha liberado esos terrenos de su condición ferroviaria y que, por tanto, no pueden empezar la esperada obra de urbanización de los terrenos liberados por las vías, cuyo arranque estaba previsto, en principio, para el mes de junio. "Quedan aún materiales por retirar: vías y soportes del paso a nivel en la zona de Ganzábal, señales, semáforos... Se sigue retrasando; veremos cuándo empieza la obra finalmente", señaló García.

El representante vecinal también alude a otros contratiempos. "Se ha hecho una obra para que pase la red de geotermia hacia Valnalón, algo que no estaba contemplado en el proyecto de urbanización. Será necesario modificarlo y aumentar la dotación económica, y no sabemos cómo puede afectar en términos de plazos".

Las "deficiencias" en la infraestructura del soterramiento fue otro de los asuntos denunciados por David García. "Hay fallos en el lucernario de la estación subterránea de La Felguera, lo que hace que se filtre agua a los andenes cuando llueve. No son goteras, son chorros. No solo afectan a los viajeros que están esperando el tren sino también a los maquinistas, que tienen que utilizar los limpiaparabrisas cuando pasan por el túnel". Y añadió: "El problema por lo que nos cuentan es que hay un desencuentro entre la adjudicataria y Adif sobre quién debe hacerse cargo".

Terreno liberado

El túnel del soterramiento liberó un espacio de casi dos kilómetros lineales de terreno que ahora el Principado debe urbanizar. La obra tiene un plazo de ejecución de quince meses, pero para que empiece el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) debe liberar los terrenos por los que hasta junio pasaban las vías.

El plan de vías ha supuesto hasta ahora un desembolso de 135 millones que se irá hasta los 144 cuando concluyan las labores de urbanización del terreno liberado por las vías. Es esa cifra se incluyen 3,5 millones de los dos últimos modificados de obra que ha habido que incorporar para afrontar sobrecostes y culminar un proyecto que comenzó a ejecutarse a finales de 2009.

Las primeras obras del proyecto del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo se iniciaron hace tres lustros, con un presupuesto de 55 millones de euros con cargo a los fondos mineros. El plazo de ejecución era de treinta meses, pero surgieron complicaciones de todo tipo (tanto técnicas como administrativas, así como de financiación), se dispararon los retrasos y los sobrecostes y al final se desembolsaron 83,3 millones de euros para la construcción del túnel. A esa inversión, en la que el Principado adelantó buena parte del dinero, se sumaron 51 millones más, a cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en diferentes mejoras en la línea asociadas al plan original.

Terrenos liberados por las vías en Langreo. / M. Á. G.

El pasado mes de abril, se aumentó la partida presupuestaria para ejecutar el falso túnel con 1,5 millones para ajustar los costes a la situación actual. Lo mismo sucederá con la obra de urbanización, que todavía no ha arrancado, pese a estar adjudicada desde 2022. La actuación fue adjudicada hace dos años y medio por el Principado por 6,7 millones, con un plazo de ejecución de 15 meses. Sin embargo, los sucesivos retrasos en la culminación del soterramiento hicieron que se fuera posponiendo su inicio. La obra, que abarca dos kilómetros lineales de terreno, generará un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano.

El Consejo de Gobierno del Principado autorizó en mayo la prórroga, por dos años más, del convenio suscrito entre el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Langreo y el Adif para culminar el soterramiento, un documento que expiraba ese mes. Esa renovación también entrañará un aumento del dinero destinado a la obra. El nuevo convenio alcanza los nueve millones, dos más de la cantidad por la que fue adjudicada la obra.