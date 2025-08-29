San Martín pierde una ayuda regional por un error en la tramitación de la subvención

El Ayuntamiento de San Martín informó ayer de que en la convocatoria de subvenciones concedidas por el Principado para el desarrollo de actividades en los telecentros no se ha podido obtener la ayuda "debido a un defecto administrativo en la documentación presentada con la solicitud correspondiente".

Aunque este hecho, prosiguieron las mismas fuentes, "es ajeno a la voluntad política y se deriva de un error técnico, el equipo de gobierno ha adoptado de inmediato medidas para asegurar la prestación del servicio con fondos municipales", aseveró el alcalde, José Ramón Martín Ardines. De igual modo, el Ayuntamiento presentará un recurso de reposición ante la Consejería de Ciencia para tratar de salvar la ayuda, por importe de unos 20.000 euros.

Asimismo, anunció Ardines, "se ha abierto un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido y se pondrán en marcha nuevos protocolos de control y supervisión que garanticen la máxima seguridad en la tramitación de las subvenciones y mejoren la gestión administrativa para que no se vuelvan a repetir estas situaciones". "Lamento que estemos continuamente solicitando ayudas" para que "luego se vean truncadas por errores técnicos".