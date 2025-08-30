Abierta la inscripción del certamen ganadero Llangréu Natural

El Ayuntamiento de Langreo abrirá el lunes el plazo de inscripción para participar en el XXIV Certamen Llangréu Natural-Memorial José Francisco Torre Álvarez, cita ganadera que se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre en la estación de autobuses de La Felguera. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 1 hasta el 28 de septiembre.

Las solicitudes podrán presentarse en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC), ubicado en la planta baja del Ayuntamiento de Langreo, así como a través del Registro Electrónico habilitado en la sede electrónica del portal web municipal www.langreo.as. En el marco del certamen se celebrará el Concurso Comarcal de Ganado Vacuno Selecto.