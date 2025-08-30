Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abierta la inscripción del certamen ganadero Llangréu Natural

El evento, dedicado a la memoria del fallecido edil Francisco Torre, se desarrollará los días 17, 18 y 19 de octubre en La Felguera

M. Á. G.

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo abrirá el lunes el plazo de inscripción para participar en el XXIV Certamen Llangréu Natural-Memorial José Francisco Torre Álvarez, cita ganadera que se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre en la estación de autobuses de La Felguera. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 1 hasta el 28 de septiembre.

Las solicitudes podrán presentarse en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC), ubicado en la planta baja del Ayuntamiento de Langreo, así como a través del Registro Electrónico habilitado en la sede electrónica del portal web municipal www.langreo.as. En el marco del certamen se celebrará el Concurso Comarcal de Ganado Vacuno Selecto.

El quesu casín se viste este sábado de fiesta en el ferial de El Campu

Los partos del Nalón se derivarán al hospital de Mieres durante dos semanas este mes de septiembre

La (negra) huella del incendio que hace dos semanas mantuvo en vilo a Caso: así está la pista de acceso a Brañagallones

El Lenense inaugura el nuevo sistema de iluminación led de su campo de fútbol

Más de noventa equipos correrán este fin de semana el Rallysprint Peñamayor, entre Laviana, San Martín y Bimenes

