Así fue la gran fiesta del Quesu Casín, uno de los alimentos más ricos de Asturias

Caso celebra dos grandes fiestas a lo largo del año. Una, la dedicada a su ganadería, en octubre. La otra, la de su queso, el Casín, un producto profundamente vinculado a esta tierra, y que vive tiempos complejos, que se celebró a largo de toda la mañana del sábado en el ferial de Campo de Caso.

Por un lado, ya solo quedan dos queserías profesionales, Redes en Campo de Caso, y Ca Llechi en Piloña. Por otra parte, la producción de este alimento, el único originario de las Cuencas con Denominación de Origen Protegida (DOP) ha aumentado estos años, pese a la pérdida de una de las queserías. Sus productores fueron los protagonistas principales de la XXXV edición del Certamen del queso Casín, «que quien prueba, repite». El buen tiempo animó a los visitantes, que "compraron mucho". Tanto a los queseros, como en el resto de puestos presentes en el mercado, más de una veintena, muchos con todo tipo de productos.