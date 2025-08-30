Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue la gran fiesta del Quesu Casín, uno de los alimentos más ricos de Asturias

Recorrido visual por la edición número 35 del Certamen dedicado a este producto con Denominación de Origen Protegida

Así fue la gran fiesta del Quesu Casín, uno de los alimentos más ricos de Asturias / L. Díaz

L. M. D.

Campo de Caso

Caso celebra dos grandes fiestas a lo largo del año. Una, la dedicada a su ganadería, en octubre. La otra, la de su queso, el Casín, un producto profundamente vinculado a esta tierra, y que vive tiempos complejos, que se celebró a largo de toda la mañana del sábado en el ferial de Campo de Caso.

Por un lado, ya solo quedan dos queserías profesionales, Redes en Campo de Caso, y Ca Llechi en Piloña. Por otra parte, la producción de este alimento, el único originario de las Cuencas con Denominación de Origen Protegida (DOP) ha aumentado estos años, pese a la pérdida de una de las queserías. Sus productores fueron los protagonistas principales de la XXXV edición del Certamen del queso Casín, «que quien prueba, repite». El buen tiempo animó a los visitantes, que "compraron mucho". Tanto a los queseros, como en el resto de puestos presentes en el mercado, más de una veintena, muchos con todo tipo de productos.

