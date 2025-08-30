Lena se apunta a las comidas populares en la calle con su primera "Xuntanza"

Las comidas populares en la calle están en auge. El concejo de Lena no se queda atrás, y el próximo domingo 7 de septiembre celebrará su I Xuntanza Lenense, una comida que tendrá lugar en el entorno de la plaza Alfonso X El Sabio. Esta primera edición tendrá carácter solidario –para participar es necesaria una inscripción de 5 euros, que se destinará a la lucha contra el cáncer– y también cierto carácter de prueba: inicialmente habrá 300 plazas. Se quiere ver cómo responden los vecinos de cara a próximas ediciones.

La Xuntanza se presentó en el Ayuntamiento de Lena, con la presencia de la alcaldesa Gema Álvarez. "Después de mucho trabajo, planificación y enorme ilusión, un grupo de vecinos hemos podido presentar este proyecto de comida vecinal", subrayaron los organizadores.

El horario de la Xuntanza será de 13.30 hasta las 22.00, en el paseo de los árboles de la plaza Alfonso X El Sabio. Cada grupo de comensales llevará su propia comida, hay 300 plazas y los tickets para participar se encuentran en la Casa de Cultura. Durante la comida se sorteará una cesta de productos aportados por el comercio local, y la recaudación (5 euros por persona) "se destinará a la lucha contra el cáncer".

La organización pide a los asistentes que "respeten el horario", se instalen en el lugar designado en el momento de apuntarse. La bebida se recomienda adquirirla a los bares de la zona, "que colaboran con este evento", si bien también se puede llevar, como la comida, "de manera particular". Otra de las reglas para participar es "mantener limpio el espacio", ya que habrá contenedores de basura y reciclaje y baños públicos a disposición de los comensales, y "no bloquear accesos y dejar libre el paso a portales y las aceras". Y sobre todo, tener "ganas de pasarlo bien en comunidad".