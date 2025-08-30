Mieres reclama al Principado la implantación de estudios de FP de gestión de emergencias

El gobierno local de Mieres ha reclamado a la Consejería de Educación la implantación de estudios de Formación Profesional de Gestión de Emergencias y Protección Civil. “El primer paso sería ofrecer" el ciclo de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, explicó Belén Alonso, concejala de Educación. “Se trata de un ciclo formativo que no existe en Asturias y en casi toda la zona norte de España porque en la actualidad no se ofrece ni en Galicia ni Cantabria. Solo hay un centro en Euskadi, pero es privado”.

“Es evidente que existe una necesidad imperiosa de mejorar la formación en el ámbito de las Emergencias. Por desgracia lo vemos con demasiada frecuencia y desde hace unas semanas de forma dramática en Asturias y otras partes de España. Hay que avanzar en formación, no solo para garantizar la especialización y profesionalización de la gestión de Emergencias, que cada vez son más complejas, sino también hay que dar respuesta a la necesidad de formación permanente" de los trabajadores de este ámbito, señaló Alonso, a la hora de argumentar una propuesta que ya había sido planteada al Principado al inicio de la legislatura.

La edil señaló que “Mieres quiere apostar por la FP de Gestión de Emergencias. Somos conscientes de la relevancia de este campo profesional y las importantes salidas profesionales que tendrán estos ciclos formativos. Además, en Mieres tenemos un Campus en el que la gestión forestal es una de las especialidades, con la Ingeniería Forestal o el trabajo que realiza el Indurot (Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio) cuyo prestigio y reconocimiento es indudable". "En definitiva", añadió Alonso, "tenemos herramientas para poder generar un polo de formación, investigación e innovación que contribuya a dar respuesta a las complejas necesidades de la gestión de emergencias en el siglo XXI”

Para la concejala mierense, "la implantación del ciclo formativo superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil daría respuesta a las necesidades del mercado laboral, ofreciendo profesionales cualificados y formados para las Administraciones Públicas y las empresas, que también deben diseñar planes de emergencia o evaluación de riesgos".

Oferta

La oferta de FP en Mieres se verá reforzada este curso. El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Sánchez Lastra de Mieres estrenará en unas semanas un nuevo ciclo de Formación Profesional, el de Electromecánica de Maquinaria, pero el gobierno local ya explicó días atrás que quiere más y que pediría más enseñanzas de FP en el concejo.

La concejala de Educación calificó el lunes como "muy positiva" la puesta en marcha de la nueva especialidad de Formación Profesional en el Sánchez Lastra pero aprovechó también para reclamar al ejecutivo regional "ampliar la oferta de Formación Profesional en el concejo", algo en lo que el Consistorio lleva años trabajando con el Principado.