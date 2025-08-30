La reparación de la pasarela de Caborana costará 324.000 euros
"La actuación reforzará la seguridad y alargará la vida útil de esta infraestructura", resalta el Principado
M. Á. G.
El Principado invertirá 324.010 euros en la mejora y rehabilitación de la pasarela de Caborana, en el concejo de Aller. Los trabajos comenzarán en cuanto el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) autorice la necesaria afección de la vía férrea. "La actuación reforzará la seguridad y alargará la vida útil de esta infraestructura, que conecta la localidad con la zona deportiva y que salva tanto la carretera AS-112 como la vía ferroviaria. Tiene una longitud total de 55 metros", destacan fuentes del Gobierno regional.
Los trabajos previstos incluyen la reparación y sustitución de perfiles estructurales deteriorados; la demolición del pavimento superior y limpieza de la parte inferior de la losa; la aplicación de pintura protectora en toda la estructura metálica; y la reposición del pavimento en los forjados de hormigón mediante recrecido de mortero y tratamiento de poliurea.
