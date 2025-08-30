Los viajeros piden extender los trenes semidirectos del Nalón a otras líneas

El colectivo de viajeros Asturias al Tren destacó ayer la "positiva" implantación de servicios semidirectos en la línea Gijón-Laviana (en funcionamiento desde principios de junio) y demandó extender el modelo a otras líneas de la región, tanto de Feve como de Renfe.

Así lo expuso el portavoz del colectivo, Carlos García. "La experiencia está siendo buena y el ahorro de tiempo en los viajes es evidente. Otra cosa son las suspensiones e incidencias en los viajes por fallos en el material ferroviario, pero eso pasa con todos los trenes", señaló. Durante el primer mes desde la puesta en servicio de los servicios semidirectos (hasta principios de julio), se registraron más de 22.000 viajeros, lo que supone un incremento del 128% con respecto al mismo período del año anterior.

"Nosotros apostamos por que haya más servicios de este tipo tanto en otras líneas de Feve como en Renfe. El problema con Feve es que solo el 10 por ciento del trazado es de doble vía, mientras que en Renfe esa cifra se va hasta el 54%", expuso García.

Los trenes semidirectos tardan 66 minutos en cubrir el trayecto entre Pola de Laviana y Gijón, 24 menos que antes. Esa puede rebajarse todavía más en los próximos meses y quedar por debajo de la hora con la implantación de la actualización del sistema de seguridad que llevan incorporados los trenes, el Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA) digital, un sistema que incluye el frenado automático en determinados tramos.

Servicios

En total, hay doce trenes semidirectos al día (seis en cada sentido). Los que tienen origen en Pola de Laviana salen a las 6.38, 7.38, 14.38, 15.38, 18.38 y 19.38. Desde Gijón a Laviana, las frecuencias de estos trenes semidirectos (con parada únicamente en Noreña, El Berrón, Carbayín, Tuilla, La Felguera, Sama, El Entrego, Sotrondio y Blimea) son 7.05, 8.05, 14.05, 15.05, 17.05 y 19.05.

"Nos parece que son unos servicios semidirectos suficientes con la configuración actual de la malla horaria. Otras cosa es cuando se ponga en marcha el nuevo Asfa digital porque, el recortarse los tiempos, se podía ganar tiempo para meter un semidirecto más en casa sentido".

García también abogó por la eliminación del apeadero de La Florida, "un tapón para la velocidad comercial de los trenes". "Es una estación en la que no para nadie", concluyó.