Las visitas guiadas del verano por Mieres atraen a más de 700 personas y crecen un 32% respecto al año pasado
El 27% de los asistentes a las actividades son viajeros llegados de otras comunidades autónomas, y un 3% turistas extranjeros
L. Díaz
La programación de verano "Disfruta Mieres" 2025 puesta en marcha por la concejalía de Turismo sumará en esta campaña estival más de 700 personas participantes, lo que supone un incremento de casi un 32% con respecto al pasado año y confirma el progresivo crecimiento de una iniciativa que tiene como objetivo "ofrecer propuestas de interés durante estos meses, al tiempo que dar a conocer el patrimonio cultural, natural, histórico y etnográfico del concejo".
Hasta el momento son 600 las personas han participado ya en las citas organizadas en julio y agosto. Las últimas actividades previstas para septiembre tienen ya 120 personas inscritas. En total 720 personas participantes en el programa de visitas guiadas y rutas, de las que según indicó el Ayuntamiento de Mieres, un 30 por ciento proceden de fuera de Asturias, siendo un 27% de otras comunidades autónomas (principalmente Madrid, Galicia, Andalucía) y un 3% de visitantes internacionales, concretamente de Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos.
Las georrutas, las rutas etnográficas, cicloturistas, senderistas, las visitas guiadas o el bus turístico son las principales citas ofertadas a través de una programación gratuita y con plazas limitadas, "con el objetivo de que las y los participantes disfrutaran al máximo de cada actividad". "Trabajamos para crear productos atractivos que permitan poner en valor el patrimonio natural y cultural del municipio y atraer visitantes que dinamicen la economía dentro de una estrategia turística cuyos frutos ya empezamos a ver", señaló el concejal de Turismo, Álvaro González. El edil mierense destacó la importancia de ofrecer actividades "singulares" que complementen la estancia de los turistas que llegan a Mieres. En este marco, el programa "Disfruta Mieres" "ha vuelto a ser un éxito, que sigue creciendo edición tras edición promoviendo el turismo y la actividad durante la época estival".
