El Carbayu, en marcha: la novena en honor de la patrona de Langreo se inició con una ruta por el Camino Real, sin uso durante medio siglo

Los festejos en honor de la Virgen de El Carbayu, patrona de Langreo, ya han iniciado su recorrido. Las fiestas se celebran los días 7 y 8 de septiembre, pero la novena ya está en marcha y en la tarde del sábado se estrenó con un recorrido, con salida desde Sama, siguiendo el Camino Real de El Carbayu. Esta ruta, que llevaba más de cincuenta años cerrada y sin uso, fue recuperada el pasado año por el Ayuntamiento.

Los responsables de Festejos de El Carbayu habían explicado que la iniciativa se impulsó con el objetivo "de dar promoción al inicio de las novenas, el primer día, y solo el primer día", con una salida "como hace siglos desde la plaza de La Salve (en Sama) y subir por el Camino Real".

El camino se inicia en el río Triana a su paso por la calle Fray Luis de León y finaliza en el santuario de El Carbayu recorriendo una distancia de 1.800 metros y un desnivel total de 170 metros. Los últimos doscientos metros cuentan con una gran subida que bordea, por el este, la finca de los castaños propiedad de la Asociación de Festejos del Carbayu. El Ayuntamiento de Langreo fue el encargado de recuperar el Camino Real. La iniciativa surgió a través de una solicitud ciudadana para la recuperación de un bien público que diera servicio tanto a los viandantes que suben a la novena de El Carbayu como a los propietarios de las fincas colindantes del camino.

Además de las labores propias de acondicionamiento del camino, el recorrido ha sido identificado con señales diseñadas por el artista local Iván Jambrina. Las señales tiene una forma serpenteante, en forma de “s". Están diseñados para que pueda colocarse en ambas direcciones y para que se pueda reutilizar cambiando el vinilo que porta.

Programa

Los festejos de este año comenzarán el domingo 7 de septiembre, con una visita al pueblo de Pampiedra. A las 13.00 horas será el barrenazu y a las 18.00 horas habrá sesión vermú con la actuación de "Carru'l país". A las 19.30 horas habrá animación Infantil a cargo de "Xaleinos Events", con juegos y holi party. La escuela de baile "¿Bailamos?" ofrecerá una exhibición de baile a las 20.30 horas y la verbena comenzará a las 22.30, primero con "DJ Vas Bailar" y luego con "Cuarta Calle".

El lunes 8 de septiembre, día grande de las fiestas, comenzará a las 11:30 horas con la bendición del ramu, acompañada por el "Grupo Reija". A las 11.45 será la lectura del pregón a cargo de Juan Fombella Villaverde, de Cerámica del Nalón, y nombramiento de Langreano de Honor 2025 a Ramón Secades. La misa, cantada por la Agrupación Coral "El Carmen" José León Delestal, será a las 13.00 horas. Y a las 13.45 horas, la procesión de la Virgen, acompañada por la banda de gaitas "Conceyu Llangréu", la Banda de Música de Langreo y el "Grupo Reija".

La comida de campo, animada por "La Charanga Picante" de Gijón, será a las 15.00. A las 16.00 horas volverá a actuar el"Grupo Reija" y, a las 17.00 horas, Mina Longo. Llegará después la puya del ramu y el "bingo loco", antes de la actuación, a las 20 horas, del "Trío Nostalgias". A las 22.30 será el turno de "DJ Vas Bailar". Y a las 00.00 horas, la "Macrodiscoteca de Dani Parrondo".