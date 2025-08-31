Crónica de la fiesta del queso Casín: menos elaboradores pero más producción, la paradoja de un alimento DOP que busca crecer

Caso celebra dos grandes fiestas a lo largo del año. Una, la dedicada a su ganadería, en octubre. La otra, la de su queso, el casín, un producto profundamente vinculado a esta tierra, y que vive tiempos complejos. Por un lado, ya solo quedan dos queserías profesionales, Redes, en Campo de Caso, y Ca Llechi, en Piloña. Por otra parte, la producción de este queso, el único originario de las Cuencas con Denominación de Origen Protegida (DOP) ha aumentado en estos años, pese a la pérdida de una de las queserías. Sus productores fueron ayer los protagonistas principales de la XXXV edición del Certamen del Queso Casín, "que quien prueba, repite".

Natalia Lobeto es propietaria de la Quesería Redes, en El Campu, y presidenta de la DOP Quesu Casín. Es una firme defensora de las actividades tradicionales en el medio rural. Subraya que si bien ahora la producción en su quesería está creciendo, le gustaría que nuevos emprendedores se animasen a elaborar el casín: "Creo que hay sitio; es un queso que quien prueba, repite, un producto de gran valor". Su producción, junto con otras actividades tradicionales como la ganadería, "tienen que ser el verdadero motor del desarrollo de los pueblos. Y los pueblos y sus recursos son la verdadera identidad de Asturias". En su quesería, Lobeto genera empleo. Con ella son tres trabajadores, y valora hacer una nueva contratación. "Este es un producto que requiere mucho proceso manual". Y es un ejemplo de cómo crear riqueza en el medio rural.

Su madre, Marigel Álvarez, fue la gran impulsora de la DOP y de la recuperación del casín como actividad profesional. "El certamen anual es un día de alegría, que pone en valor un alimento que es vida". Hace pocos días se etiquetó precisamente el queso casín número 400.000 desde la entrada en funcionamiento de la Denominación de Origen, en 2011.

Alberto Valiente y Marina Rueda vienen por Ca Llechi, la segunda quesería que produce casín, en su caso en Piloña (junto a Caso y Sobrescobio, son los tres concejos incluidos en la DOP). También van aumentando el número de piezas anuales que producen de casín –elaboran además otras variedades–, hasta llegar a unas "5.000 al año". Las ventas ayer iban "muy bien". Siempre es un día en el que "la gente que viene al certamen, lo hace dispuesta a comprar, y muchos más de un queso". "Somos solo dos quienes lo elaboramos", señaló Valiente, pero "ojalá pueda haber más productores". Sin embargo, impulsar un proyecto empresarial en el medio rural "nunca es sencillo. Pero puede ser satisfactorio".

Bien sabe el alcalde de Caso, Miguel Fernández, lo difícil de sacar adelante proyectos empresariales en los pueblos. "Es un poco triste que nos hayamos quedado con dos queserías. Pero es un reto. La producción está mejorando. Nos gustaría animar a quien quiera emprender en el medio rural, aunque es difícil y una inversión es compleja". Fernández vería con buenos ojos la creación de algún tipo de "herramienta" que permitiera a un nuevo quesero hacerse cargo de la maquinaria de una de las instalaciones cerradas, "ayudaría a ambas partes, sería beneficioso para quien inicia su andadura y para quien desistió".

Un mecanismo que estudia cómo poder articular el Principado, a través de la Consejería de Medio Rural. Su responsable, Marcelino Marcos, apuntó que "tenemos que valorar cómo dar continuidad a la producción en las queserías que cierran. Hay que darle una vuelta, como se hizo con el banco de tierras con la sucesión de explotaciones. Probablemente este tipo de iniciativas del medio rural, no solo queserías del Casín, también otro tipo de instalaciones, obradores, panaderías... hay que ver cómo se pueden dar facilidades para darles continuidad". Marcos también subrayó que en 2024 –en septiembre de este año fue cuando cerró la tercera quesería– se produjeron 1.200 kilos más que queso casín que en 2023, para llegar a un total de 10.881 kilos. "La producción está creciendo, las queserías que quedan están haciendo un trabajo encomiable".

El portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, también visitó el certamen. Allí advirtió de la pérdida de actividad en sectores como el alimentario, "que son claves".

Actividades

En el certamen hubo múltiples actividades. Catas y maridaje de queso Casín, una exposición con fotos y maquinaria, juegos tradicionales, el concurso de cocina (en profesionales ganó La Marquesina del Alba), el pregón de Luis Manuel Victorero ("Picotazos") y el reconocimiento como Casina D’Oru a Vivi Poli, de Casa Zulima. Junto a los elaboradores de queso Casín hubo otra veintena de puestos en el mercado artesano. Muchos de ellos, de alimentos, como los "kiwinos" de Kiwis TerrAmor, los arándanos de Muño, la miel de los apicultores de Redes y de Olaya, el pan ecológico Verna, las bodegas Danzas de Cangas del Narcea o los embutidos Camamina.

Retos, dificultades... pero el casín "es un producto con mucho futuro, cada vez más valorado", concluía Natalia Lobeto: "Yo soy optimista".