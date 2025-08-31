La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Mieres ha llevado a cabo la evacuación de dos participantes del Trail de Ubiña (Lena) a lo largo de esta mañana. Ambos corredores, lesionados, fueron auxiliados con el helicóptero de la Guardia Civil de Asturias con sede en la Morgal.

Tal y como señalaron desde la Guardia Civil, a las 10.50 de esta mañana la organización del Trail Ubiña "solicitaba nuestra asistencia para la evacuación de una persona en la cima del pico Fariñentu". Este participante se había lesionado un tobillo mientras participaba en la carrera que se celebra este fin de semana. Para ello se activó al helicóptero, que tras recoger al personal del Greim se desplazó hasta la zona. "Tras realizar apoyo parcial, del helicóptero desembarcaron los componentes del Greim para recoger al lesionado". En el mismo lugar los agentes comprobaron que había un segundo participante que requería de asistencia, "con síntomas de agotamiento".

Los auxiliados fueron trasladados en la aeronave de la Guardia Civil hasta la localidad lenense de Tuiza de Arriba, donde fueron atendidas por los servicios médicos de la prueba. A las 12.00 finalizaba la evacuación.

"El Greim presta servicio de asistencia en este tipo de eventos que se celebran en la alta montaña, dando apoyo a las incidencias y necesidades que puedan surgir en el entorno de las pruebas, que requieren un esfuerzo físico importante para sus asistentes", apuntaron desde la Guardia Civil. Este domingo, en la carrera lenense, el número de corredores alcanzó los 360, que realizan dos pruebas de carrera de 10 y 20 kilómetros a través del Macizo de Ubiña.