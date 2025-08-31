Javier Fernández, expresidente del Principado y testigo de la tragedia de Nicolasa: "Allí dentro se desató un infierno"

Que el teléfono sonara a pasadas las tres de la madrugada no auguraba nada bueno. Era jueves, 31 de agosto de 1995, y Javier Fernández descolgó el aparato en su casa de Gijón. Al otro lado, Manolo Suárez, ingeniero del pozo San Nicolás de Hunosa, en Ablaña (Mieres), le decía que había habido un accidente, que todavía no sabía lo que había pasado pero que era muy grave. Suárez telefoneaba desde el pozo.

Javier Fernández, quien más tarde sería presidente del Principado (2012-2019), había sido director regional de Minas y Energía en el gobierno socialista de Juan Luis Rodríguez Vigil, pero el vuelco en electoral, con el triunfo de Sergio Marqués (PP) en 1995, había devuelto a Fernández a su puesto como inspector de minería, al que había accedido por oposición diez años antes.

Eran poco más de las tres de la mañana. Impactado por aquella llamada cogió el coche y pasó a recoger a Ramón Álvarez, otro de los responsables de la Inspección de minas. Alrededor de las cuatro de la mañana ya estaban en la explanada de Nicolasa. Eran los primeros momentos de la mayor tragedia de la historia reciente de la minería de carbón en España y los que estaban allí ya lo sabían.

Javier Fernández recuerda que pronto se dieron cuenta de la magnitud de lo sucedido. "Fue realmente impactante llegar allí y hacerse cargo de la dimensión de la tragedia. Lo vimos nada más llegar. Era evidente que era una tragedia de proporciones muy diferentes a lo que habíamos vivido hasta entonces". Desde el primer momento supieron que habían fallecido 14 mineros, "los que no salieron sabíamos que estaban muertos". El entonces inspector de minas rememora aquellos primeros instantes y los días sucesivos, "y más que recuerdos", dice, "tengo sensaciones".

Una de las sensaciones es la de la impresión que supone ver salir 14 cuerpos de las entrañas de la tierra, los cadáveres de Anatolio Lorenzo Pedrosa, Jesús Trapiella, Luis Antonio Espeso, Eduardo Augusto Alves, Francisco Javier González, Elías Otero, Eugenio Martín Curieses, José Ignacio del Campo, Juan Manuel Álvarez, Manuel Ángel Fernández, Milan Rocek, Michal Klenot, Vlastimil Havlik y Miroslav Divoky. "Unos murieron directamente por la explosión de grisú y otros por intoxicación", explica Fernández, aún conmovido 30 años después de aquella tragedia que convulsionó a Asturias y al resto de España.

Oxígeno agotado

Una explosión de grisú en la capa octava, entre las galerías cuarta y quinta, a 400 metros de profundidad, había causado la muerte de los mineros. Uno de ellos, "muy joven" recuerda Javier Fernández, "había logrado subir por los escalones del subnivel, pero se le agotó el oxígeno antes de lograr ponerse a salvo". Solo uno de los 15 mineros que trabajaban en aquel tajo, Ángel José Zabala, logró salvar la vida.

Zabala fue una de las personas con las que Javier Fernández tuvo que hablar durante la elaboración del informe sobre el accidente. "Estuvimos yendo a San Nicolás durante semanas de manera cotidiana para ver qué había pasado". "Fue duro hablar con los testigos, con los que vivieron de cerca el infierno que se desató allí dentro".

Santa Bárbara y Mosquitera

Con el paso del tiempo, Fernández ha dejado de recordar algunos detalles pero no olvida lo que vivió aquellos días, aquellas semanas, aquellos meses. Tampoco olvida otros accidentes. En 1992, un derrumbe en el pozo Santa Bárbara, en Turón, acabó con la vida de Miguel Ángel Noguerol, vigilante, de 42 años y los picadores José Luis Díaz, de 36 años; David Vázquez, de 35 y Alfonso Fernández, de 42. "Aquello también fue muy duro porque además de la tragedia del fallecimiento de cuatro personas, fue un rescate muy complicado y se tardó muchos días -nueve en total- en recuperar los cuerpos".

En la memoria de Fernández están también los cuatro mineros fallecidos en el incendio de una cinta transportadora del pozo Mosquitera, entre Siero y Langreo. "Fue un incendio pavoroso, algo brutal". La gravedad fue tal que supuso el cierre del pozo, el fuego tardó más de dos años en apagarse.

Cada accidente minero, "muchos, por desgracia", forma parte de la historia de Asturias y de la memoria de los que de algún modo estuvieron relacionados con las tragedias. No hay un accidente más importante que otro, cada muerte duele lo mismo, "pero en Nicolasa la cifra de muertos fue descomunal". Esa magnitud, ese sentimiento de enorme dolor es una de las sensaciones que permanecen en el tiempo 30 años después de aquella maldita madrugada.