Nicolasa, la tragedia imborrable: se cumplen treinta años del mayor accidente de la historia reciente de la minería

Los féretros de tres de las víctimas, portados a hombros por las calles de Mieres. | LNE

Eran catorce hombres "fuertes como robles" porque, según relatan las crónicas de la época, en Nicolasa no entraba cualquiera. Entre ellos había cuatro checos de una subcontrata, un radioaficionado nacido en León que ya se consideraba asturiano, un exjugador del Caudal, otro trabajador que entró en la mina tras dejar la Renfe para poder pasar más tiempo con su familia, uno que estaba a punto de quedarse de vacaciones, otro que era un "manitas" de la electricidad... Catorce historias que quedaron abruptamente interrumpidas el 31 de agosto de 1995, poco después de las tres de la madrugada. Fue a 400 metros de profundidad, en una explosión causada por el temido grisú en la capa octava.

Treinta años después, la herida dejada por el accidente de Nicolasa, la mayor tragedia de la historia reciente de la minería de carbón en España, sigue muy presente en Mieres y en las Cuencas. No es un tema tabú, pero pocos quieren hablar de ello, como si el silencio fuera un bálsamo para conjurar un recuerdo tan doloroso.

Aquella noche de verano fue muy larga en Mieres. El impacto de lo sucedido y la confusión inicial hicieron que, en un primer momento, resultara muy difícil calibrar la magnitud de la tragedia. Había dudas sobre cuántos trabajadores habían fallecido en el accidente. El recuento fue desolador, a medida que los medios de comunicación iban actualizando el balance de víctimas. Primero eran tres, luego cinco. Ocho, nueve... Todo mientras el dolor y la rabia crecían entre los familiares y compañeros que aguardaban noticias en la plaza del pozo San Nicolás. El rescate de los dos últimos cuerpos se prolongó durante horas. Habían quedado atrapados en un derrabe provocado por la explosión y la Brigada de Salvamento tuvo muchas dificultades para llegar hasta ellos. Finalmente fueron catorce los mineros, de entre 29 y 49 años, que perdieron la vida.

Francisco Javier González Merino. Era natural de Valencia de Don Juan (León), donde nació en 1955. A los 40 años, cuando falleció, vivía en Moreda (Aller). Con la categoría de tubero, trabajaba en Nicolasa desde que se había incorporado a Hunosa, en 1973, y le faltaban tres años para prejubilarse. Tenía mujer y dos hijos. Los dos entraron a trabajar en la mina, pero uno de ellos lo dejó. Se cuenta de Francisco que era un hombre de apariencia seria, callado y prudente. Un chaval fenomenal, según sus compañeros, con un humor socarrón que solo percibían los que mejor le conocían. Era un gran radioaficionado, una afición que compartía con su mujer.

Elías Otero Fernández. Antes de Nicolasa, trabajó en el pozo Barredo. Había dedicado toda su vida a la minería, fundamentalmente en el turno de noche. Recordado por su simpatía y su carácter alegre, le quedaba un año para prejubilarse cuando se produjo el accidente. Natural de Mieres, donde nació en 1953, tenía 42 años.

Anatolio Lorenzo Pedrosa. Tenía la categoría de vigilante de primera de interior y había sufrido un accidente en 1989. Era natural de Vegas del Condado, en la provincia de León, donde nació en 1952. Estaba casado, era padre de un hijo y apenas le quedaban meses para jubilarse. Había dejado un trabajo en Renfe para tener más tiempo para su familia. Se le conocía como "Talín"

Jesús Trapiella García. Había entrado en Hunosa hacía solamente 7 años, en 1988. Tenía 30 años (era uno de los más jóvenes de los fallecidos) y era natural de Moreda. Estaba soltero. Su madre había fallecido de una enfermedad un año antes y su padre, Luis, era minero jubilado y peluquero en el hogar del pensionista de Moreda. Tenía la intención de casarse y formar su propia familia. Lo llamaban "Trapi" y era un "manitas" de la electricidad. Se quedaba se vacaciones ese día.

Eduardo Augusto Alves. Conocido cariñosamente por sus compañeros como "el portugués", ya que había nacido en 1960 en la localidad lusa de Quintela de Lampazas. Tenía claro que quería envejecer en Braganza, el pueblo donde creció. Era ayudante barrenista. Vivía en Gijón junto a su esposa y sus dos hijos, que también trabajaron en Nicolasa. Uno de ellos, Lázaro, formó parte del equipo de la Brigada de Salvamento que participó en 2019 en el rescate del pequeño Julen, que cayó a un pozo en Málaga y cuyo cuerpo fue hallado finalmente sin vida. Eduardo Alves había sufrido un accidente en el año 1989 y pudo contarlo. El vigilante, Anatolio Lorenzo (también fallecido en Nicolasa), lo liberó de un derrabe.

José Ignacio del Campo Bernardo. Natural de Boo (Aller) era conocido como "Moreda". Tenía esposa y un hijo. Con la categoría de ayudante de minero, un tío suyo murió en el pozo Santiago (Aller). Y en 2013, su hermano sufrió un grave accidente con una manguera a presión en Nicolasa. Entró en Hunosa en 1989, con 25 años.

Manuel Ángel Fernández . Natural de Proaza, vivía en Ablaña, al lado del pozo donde perdió la vida. Era soltero y tenía la categoría de ayudante de minero. Era apodado "Johnson". Había nacido en 1966.

Luis Antonio Espeso Mencía. Estaba casado y era padre de tres hijos. La mayor, Tamara también trabajó en Nicolasa. Luis nació en 1960 en Mieres pero pronto se fue a vivir a Gijón. Conocido como "El Zape", tenía categoría de maquinista de tracción y estaba contando los días para quedar de vacaciones.

Eugenio Martín Curieses. Había entrado en Hunosa con 19 años, con la categoría de ayudante minero y, ya siendo oficial sondista, llegó a Nicolasa procedente del pozo Barredo. Nacido en 1953 en Sueros, vivía en el barrio mierense de Vega de Arriba. Había sido jugador del Caudal y perdió a un cuñado en otro accidente en Nicolasa. Su suegro también murió en una mina. Estaba casado y era padre de un hijo, Iván, que también trabajaría años después en Nicolasa.

Juan Manuel Álvarez Fernández. Tenía la categoría de ayudante minero, pero estaba cerca de un ascenso a la de ayudante de barrenista. Nació en Turón en el año 1960. Residía en Mieres con su esposa y su hijo Borja que también trabajó en Nicolasa. Gran deportista, Juan Manuel formó parte de la plantilla del Hunosa de fútbol que se proclamó campeona de España.

Miroslav Divoky, Michal Klenot, Vlastimil Havlik y Milan Rocek. Los cuatro de nacionalidad checa, trabajaban para Satra (una contrata que se había especializado en traer a mineros del Este). Tres estaban casados y uno divorciado. Mieres los despidió con un multitudinario funeral, como ocurrió con el resto de los fallecidos. Sus compañeros gritaron en la despedida "sbohem, kamaradi" ("adiós, compañero"). Un día después, sus cuerpos fueron repatriados.

Posibles causas

Tras el accidente del pozo Nicolasa, se vinculó lo ocurrido con unos restos de dinamita que habían quedado sin explotar. Otra teoría apuntó a una anomalía en un electroventilador. Y otra hipótesis más a una chispa causada por la maquinaria. Ningún informe fue concluyente. Tampoco el de la comisión parlamentaria que la Junta del Principado abrió sobre el caso.

La tragedia supuso un antes y un después en las comarcas carboneras. Las medidas de seguridad se endurecieron. Se implantó la norma de disparar con todos los trabajadores retirados a la zona de embarque y se mejoró la ventilación. Las Cuencas no olvidan a los "catorce de Nicolasa", una profunda herida que, treinta años después, sigue indeleble.