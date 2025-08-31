Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unas verdaderas "Vacaciones en paz" en Mieres: los nenos saharauis visitan el Ayuntamiento

Las familias mierenses con niños saharauis pertenecientes al programa "Vacaciones en paz" estuvieron de visita en el Ayuntamiento, donde fueron recibidas por la alcaldesa en funciones, Teresa Iglesias, y la concejala de Comercio y Hostelería, Beatriz Flórez. Todos los niños y niñas del programa recibieron un obsequio por parte del Consistorio. Los pequeños, además, estuvieron contando algunas de sus experiencias veraniegas en Asturias. Hay chavales –en la imagen– que llevan viniendo varios años, para otros es su primera vez en Asturias. "Vacaciones en paz" es un programa que permite a niños saharauis pasar el verano en Asturias.

Javier Fernández, expresidente del Principado y testigo de la tragedia de Nicolasa: "Allí dentro se desató un infierno"

Crónica de la fiesta del queso Casín: menos elaboradores pero más producción, la paradoja de un alimento DOP que busca crecer

Unas verdaderas "Vacaciones en paz" en Mieres: los nenos saharauis visitan el Ayuntamiento

Berto Faya, de la peña Sotrondio, campeón del campeonato de Bolos en la Calle de Laviana

La (negra) huella del incendio que hace dos semanas mantuvo en vilo a Caso: así está la pista de acceso a Brañagallones

El festival Regodón del Descenso Folklórico reunió a 25.000 personas en cuatro días: "Estamos muy contentos"

Así fue la gran fiesta del Quesu Casín, uno de los alimentos más ricos de Asturias

Mieres reclama al Principado la implantación de estudios de FP de gestión de emergencias
