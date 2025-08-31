Unas verdaderas "Vacaciones en paz" en Mieres: los nenos saharauis visitan el Ayuntamiento

Las familias mierenses con niños saharauis pertenecientes al programa "Vacaciones en paz" estuvieron de visita en el Ayuntamiento, donde fueron recibidas por la alcaldesa en funciones, Teresa Iglesias, y la concejala de Comercio y Hostelería, Beatriz Flórez. Todos los niños y niñas del programa recibieron un obsequio por parte del Consistorio. Los pequeños, además, estuvieron contando algunas de sus experiencias veraniegas en Asturias. Hay chavales –en la imagen– que llevan viniendo varios años, para otros es su primera vez en Asturias. "Vacaciones en paz" es un programa que permite a niños saharauis pasar el verano en Asturias.