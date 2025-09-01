Los comerciantes piden "acelerar" la urbanización del soterramiento de Langreo: "Es una obra vital"

El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan), Marcelino Tamargo, instó a "agilizar lo máximo posible" la obra de urbanización de los terrenos liberados por las vías de Feve en Langreo. El túnel del soterramiento dejó un espacio de casi dos kilómetros lineales de terreno que ahora el Principado debe urbanizar. La obra tiene un plazo de ejecución de quince meses, pero para que empiece el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) debe liberar los terrenos por los que hasta junio pasaban las vías, algo que por ahora no ha ocurrido ya que quedan tareas pendientes en la retirada del materia ferroviario.

"Es una obra vital para el comercio y la hostelería, y para el conjunto de la ciudadanía de Langreo porque supondrá un cambio total de toda esa zona. Por eso pedimos que la obra se acelere todo lo que sea posible", argumentó Tamargo. En el proyecto de obra de urbanización se contempla la apertura de un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano. Los terrenos que antes ocupaba la trinchera ferroviaria están llamados a ser un lugar de paseo y esparcimiento en Langreo.

El plan de vías de Langreo ha supuesto hasta ahora un desembolso de 135 millones que se irá hasta los 144 cuando concluyan las labores de urbanización del terreno liberado por las vías. Es ese desembolso se recogen 3,5 millones de los dos últimos modificados de obra que ha habido que añadir para hacer frente a los sobrecostes y finalizar un proyecto que comenzó a ejecutarse a finales del año 2009.

Inicio de las obras

Las primeras obras del soterramiento se pusieron en marcha hace tres lustros, con un presupuesto de 55 millones de euros de los fondos mineros. El plazo de ejecución era de treinta meses, pero fueron apareciendo dificultades de todo tipo (tanto técnicas como administrativas), que dispararon los retrasos y los sobrecostes. Al final se desembolsaron 83,3 millones de euros para la construcción del túnel. A esa inversión, en la que el Principado adelantó buena parte del dinero, se sumaron 51 millones más, a cargo del Adif.

También aludió el presidente de Acoivan a otro de los grandes proyectos de Langreo, que verá la luz este otoño. Se trata de la obra para transformar los antiguos Talleres del Conde en un recinto ferial. "Es algo que llevábamos años pidiendo y pensamos que será un éxito rotundo cuando empiece a funcionar. Reiteramos al Ayuntamiento que estamos dispuestos a colaborar en la gestión aportando ideas y la experiencia que tenemos en la organización de eventos", señaló Tamargo.

De los 7.711 metros cuadrados que ocupará el futuro recinto ferial de Langreo, alrededor de 2.827, que son poco más de un tercio, estarán en un pabellón cerrado. El resto estará cubierto, pero abierto por los lados.

El diseño permite que el pabellón se pueda dividir en tres espacios más pequeños, con entre 764 y 820 metros cuadrados. También se habilitarán otras dependencias, como oficinas.