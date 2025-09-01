Concluyen las obras de mejora de la red de saneamiento de Veneros, en Caso

El Principado ha concluido las obras de mejora del saneamiento de Veneros, en Caso, tras invertir 271.282 euros. "El proyecto ha incluido el acondicionamiento de la depuradora de esta localidad, en la que se han sustituido los elementos que presentaban deficiencias. También se ha dotado a esta instalación de suministro de agua, con lo que se mejora su mantenimiento y se aumenta su vida útil", señalaron responsables de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Las mismas fuentes apuntaron que la actuación ha permitido incorporar a la red de saneamiento las aguas residuales procedentes de dos negocios, un hotel y una industria quesera ubicados en el entorno de Veneros: "Para hacerlo posible se ha implantado un bombeo que eleva los vertidos hasta el punto más alto de la traza, donde continúan su recorrido por gravedad, sin necesidad de medios mecánicos, hasta conectar con la red de saneamiento de El Campu".

Escollera

También se ha mejorado el drenaje en la entrada de la quesería, mediante la ejecución de una bajante de escollera hormigonada y la disposición de un caño de hormigón armado de un metro de diámetro. El Campu está conectado al sistema de saneamiento general del Nalón, que se depura en Frieres, Langreo.

"Con esta actuación se mejora la calidad de las aguas de este río, principal curso de agua de Asturias", explicaron los responsables del Principado, que añadieron que la intervención se enmarca en el plan de inversiones que ejecuta el Principado para modernizar las infraestructuras hidráulicas, "que tiene como objetivo garantizar el acceso a servicios básicos en todo el territorio, mejorar la eficiencia del ciclo del agua y contribuir a la protección del entorno natural".