Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Faraones, paellada y un pueblo pitufo rodante: todo cabe en las fiestas de Barros (Langreo)

El distrito langreano disfruta hoy de la jira y los fuegos artificiales

La carroza inspirada en el Antiguo Egipto. | J. G.

La carroza inspirada en el Antiguo Egipto. | J. G.

M. Á. G.

Langreo

¿Cómo es posible viajar al antiguo Egipto, a Pitufilandia o a Valencia sin salir de Langreo? La respuesta está en Barros, que estos días disfruta de sus fiestas de la Purísima Concepción. El sábado fue el desfile de carrozas engalanadas, en el que los pozaricos mostraron una vez más su ingenio. Hubo una pista rodante de coches de choque, un pueblo pitufo y una corte de la faraona con pirámide y obeliscos incluidos, entre otros participantes.

La carroza inspirada en el Antiguo Egipto.

El pueblo pitufo rodante. / J. G.

En la jornada de ayer domingo, la inspiración vino del Levante español, con una paellada que reunió a decenas de comensales. Hoy la gastronomía seguirá siendo protagonista, aunque con producto de la tierra, con una gran fabada. Antes, por la mañana, será la misa, el concurso de baile "Pozaricando", danza prima y sesión vermú. A las 18.00 horas será la jira. Después verbena y fuegos artificiales.

Participantes en la paellada.

Participantes en la paellada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents