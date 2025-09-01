Faraones, paellada y un pueblo pitufo rodante: todo cabe en las fiestas de Barros (Langreo)

¿Cómo es posible viajar al antiguo Egipto, a Pitufilandia o a Valencia sin salir de Langreo? La respuesta está en Barros, que estos días disfruta de sus fiestas de la Purísima Concepción. El sábado fue el desfile de carrozas engalanadas, en el que los pozaricos mostraron una vez más su ingenio. Hubo una pista rodante de coches de choque, un pueblo pitufo y una corte de la faraona con pirámide y obeliscos incluidos, entre otros participantes.

El pueblo pitufo rodante. / J. G.

En la jornada de ayer domingo, la inspiración vino del Levante español, con una paellada que reunió a decenas de comensales. Hoy la gastronomía seguirá siendo protagonista, aunque con producto de la tierra, con una gran fabada. Antes, por la mañana, será la misa, el concurso de baile "Pozaricando", danza prima y sesión vermú. A las 18.00 horas será la jira. Después verbena y fuegos artificiales.