La fiesta de El Carbayu, en Langreo, presume de arraigo y explora sus orígenes (de casi cuatro siglos)

Un año más, el entorno de la ermita de la Virgen de El Carbayu se quedará pequeño para acoger a los numerosos comensales que desean tomar parte en la comida de campo de la fiesta dedicada a la patrona de Langreo. "Hay más de quinientas sillas que colocaremos y estamos sobrepasados por las peticiones", señaló Julio González, presidente de la Sociedad de Festejos Nuestra Señora de El Carbayu, que este lunes presentó la programación de la fiesta en el Ayuntamiento.

González destacó el profundo arraigo de una fiesta que busca acreditar sus orígenes, que podrían remontarse a cuatro siglos atrás. El presidente de la sociedad indicó que la magistrada María José Pueyo, "Langreana de Honor" en 2002, recogió en su intervención de entonces que hay referencias escritas de la celebración de la fiesta desde 1629, "con lo que nos quedarían cuatro años para cumplir los 400".

"Hace poco", prosiguió González, "nos pusimos en contacto con ella y se comprometió con nosotros para seguir avanzando en la investigación para ver ese origen. Durante la guerra civil se perdió mucha documentación, pero sería un honor que pudiéramos constatarlo porque, como ella decía, si es así sería una de las fiestas más antiguas no ya de Asturias sino de España".

También agradeció González al Ayuntamiento la "buena labor" realizada con la recuperación del Camino Real de El Carbayu. "Este año hicimos el inicio de las novenas con un recorrido por esa ruta hasta la ermita. Fue un éxito y a partir de ahora vamos a seguir manteniendo esa tradición todos los años".

Programa

El alcalde de Langreo, Roberto García, resaltó, por su parte, un programa festivo que "intenta atender a todos. A niños, a jóvenes y no tan jóvenes con una serie de actividades donde todos puedan divertirse y convivir"

Los festejos arrancan el domingo 7 de septiembre con una visita al pueblo de Pampiedra. La verbena comenzará a las 22.30, primero con "DJ Vas Bailar" y luego con "Cuarta Calle". El lunes 8 de septiembre, día grande de las fiestas, será, a las 11.45, la lectura del pregón a cargo de Juan Fombella Villaverde, de Cerámica del Nalón, y el nombramiento de Langreano de Honor 2025 a Ramón Secades.

La misa, cantada por la Agrupación Coral "El Carmen" José León Delestal, se celebrará a las 13.00 horas. Y a las 13.45 horas, tendrá lugar la procesión de la Virgen. La comida de campo, animada por "La Charanga Picante" de Gijón, será a las 15.00. La verbena empezará a las 22.30.