Poesía, análisis social y literatura con Cauce del Nalón

Vuelve el mes de septiembre y la Asociación Cultural Cauce del Nalón retoma sus actividades tras el parón del verano. Para este mes de septiembre tiene ya confirmados tres actos, con la poesía, el análisis social y la literatura histórica como protagonistas.

Javier García Cellino.

El jueves 11 de septiembre, en La Felguera, el poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Javier García Cellino presentará su poemario "Un frío huérfano". Será en La Felguera, en el centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa. Ya el jueves 18, en el teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio en El Entrego, habrá un encuentro con el ensayista, sindicalista (fundador de Comisiones Obreras) y político Nicolás Sartorius, una de las voces más respetadas de la izquierda española. Presentará su obra "La democracia expansiva, o cómo ir superando el capitalismo". La tercera cita de Cauce con la cultura este mes de septiembre será el viernes 26, en la Casa de la Buelga de Ciaño, sede de buena parte de las propuestas de la asociación. El periodista y escritor Cristóbal Ruitiña presentará "La última canción del Batallón Galicia", obra publicada por la editorial Impronta.

Cristóbal Ruitiña

Música

El primero de los actos programados por Cauce, el del poemario "Un frío huérfano", de Javier García Cellino, contará con la participación de Chema Munárriz, de la presidenta de la asociación, Isabel Rivera. Los versos de Cellino serán musicados y cantados por la guitarrista May Rodríguez y la violinista Noelia Fernández. El acto, en el Centro de Creación Escénica de La Felguera, comenzará a las 20.00.

El encuentro con Nicolás Sartorius (San Sebastián, 1938) será el día 18, desde las 19.30, en el teatro de El Entrego. Allí presentará su último ensayo, "La democracia expansiva", en un acto en el que está confirmada la presencia del alcalde de San Martín, José Ramón Marín Ardines, y que estará presentado por Isabel Rivera y Francisco Villar, de Cauce. Sartorius, subrayan los organizadores, es "un conocido por su compromiso, su coherencia y claridad en defensa de unas políticas que favorezcan a la mayoría de los ciudadanos".

Las próximas actividades

