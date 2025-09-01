Procesión de bandera en Aller: los vecinos de Piñeres, fieles al Toreu del Santu

Piñeres, en Aller, vivió ayer una procesión de bandera. Vecinos y visitantes mostraron su devoción un año más por el denominado Toreu del Santu, en la que la comitiva está formada por un abanderado, la imagen de San Antonio, el sacerdote oficiante y los romeros devotos del santo que acompañan el cortejo. El abanderado es una figura principal en el festejo, ya que se ocupa de ejecutar una danza con la bandera arlequinada ante la imagen del santo.

La procesión parte de la iglesia parroquial de San Pedro, en La Cortina, recorre Piñeres, cruza el puente sobre el río Aller y se dirige hacia la ermita de San Antonio, donde la imagen esperará un año más. El tiempo acompañó y los devotos pudieron disfrutar de una singular procesión que, además, es centenaria.

Hay que remontarse hasta el año 1894 para hallar la primera referencia documental de esta festividad. Aparece en la publicación "Asturias: su historia y monumentos, bellezas y recuerdos, costumbres y tradiciones, el bable, asturianos ilustres, agricultura e industria, estadística", dirigida por Octavio Bellmut y Fermín Canella. La fiesta de San Antonio de Piñeres tiene por tanto al menos 131 años.

La bandera está dividida en 16 cuadrados, cada uno con 4 triángulos, sumando un total de 64 divisiones. Los colores de la bandera, que son blanco, azul, amarillo y marrón, simbolizan las cuatro tentaciones que San Antonio tuvo que superar. El abanderado, que ostenta el título de "mayordomo del santo", debe custodiar la bandera de un año para otro.

Vestimenta

Viste camisa blanca, chaleco, boina, fajín y pañuelo azul. Realiza enérgicos movimientos con la bandera, cuidando de que no se formen pliegues. Al llegar a la ermita, la deposita en el suelo para que la imagen del santo pase sobre ella. Aunque en la actualidad la enseña la porta un único abanderado, en el pasado varios se turnaban durante la procesión.

Los actos del día se completaron con una actuación de baile con "Folklore Ayerán" y la puya’l ramu. También hubo paellada y romería con "La Movida" y "Nueva Onda". El viernes hubo chupinazo y la primera verbena. El sábado se organizó una pulpada, juegos infantiles, los pintacaras y el concurso de tortillas de las fiestas. Y concierto de la cantante Sara Cangas.