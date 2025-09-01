Quico Fernández, el peregrino de 95 años que sigue ascendiendo a pie a las capillas del Monsacro

En otros tiempos, entre el 22 y 25 de julio, días de Santa María Magdalena y de Santiago, decenas de vecinos subían al Monsacro para celebrar las festividades junto a las capillas en honor a los santos. Muchos de ellos pasaban allí los cuatro días.

Ahora, pasados los años, la costumbre se ha perdido pero hay quien sigue honrando a los santos. Es el caso de Francisco Fernández, vecino de San Sebastián de Morcín, en La Carbayosa. Tiene 95 años y una fe que le empuja por esas cuestas hasta llegar a postrarse ante Santiago. Lo hizo este año al igual que lleva haciéndolo décadas. Incluso cuando tuvo que emigrar, cuando trabajaba en Alemania, "primero de peón y luego en el torno", "cogía las vacaciones para poder venir a subir al Monsacro en el día de Santiago".

Le impulsa el sentimiento religioso, "es una alegría porque subes con fe", pero también "el ambiente y los vecinos", aunque reconoce que "es una pena ver cómo en los últimos años va faltando gente, van desapareciendo". Al tener ya 95 años ha sobrevivido a muchos de los romeros de su generación, y Francisco reconoce que los echa en falta de año en año. "Hubo un año que llegué a contar 18 miembros de una familia de La Foz, entre tíos, primos, parientes, este año ya no vi a ninguno", detalla.

Él siempre ha mantenido la tradición y ha visto una evolución en una romería que ha ido perdiendo adeptos. "Antes no cabía un alfiler en la capilla, pero desde 2010 ha disminuido mucho la afluencia de público", dice.

Hora y media

Francisco ha ido cambiando el recorrido en los últimos años, la edad va pesando, así que ahora hace su particular peregrinación desde La Covarriella. Es una hora y media de camino hasta la capilla de Santiago, "pero este año hacía tantísimo calor que me costó mucho y tuve que parar dos o tres veces", reconoce. Hace años subía por otros caminos, por La Collá, "que es un infierno", o por Otura, "un camino más largo". Siempre ha hecho la ruta acompañado de otros romeros. Cuenta que un año lo hicieron con él "dos sobrinos que ya murieron, Purita y Bernardino".

Este vecino de Morcín, que en la actualidad vive en una residencia de mayores en Oviedo, siempre ha sido aficionado al monte, pero al Monsacro, a La Madalena, le ha tenido siempre un respeto distinto. "Cuando quiero ir al monte, aunque ahora ya lo hago pocas veces, no voy al Monsacro, sino a La Mostayal o la Gamonal". Sus visitas a la montaña sagrada, a la capilla en la que se escondieron las reliquias del cristianismo que ahora están en al Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, son un rito religioso que nada tiene que ver con lo deportivo y su afición a la montaña.

Quico, como todos conocen a Francisco Fernández, cumplió este año con la tradición. Subió al Monsacro, honró a Santiago, acudió a la misa y al terminar el oficio religioso recordó a sus acompañantes aquella copla que decía "Si vas a La Madalena, de Pastrana tráeme un cardo, a ti te sirve de alivio, y a mí, me das un regalo".

El peregrino hizo este año el camino acompañado por varios miembros del grupo de investigación "Vestigia", dedicado a la investigación de la historia, con especial interés en este entorno del Monsacro, sobre el que ya han elaborado todo tipo de estudios y publicaciones. Varios miembros del grupo repitieron la peregrinación el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, una jornada marcada por las altísimas temperaturas registradas en Asturias.