Cuarenta expositores y veinte artesanos: Así será la nueva edición de la Feria de Muestras de San Martín

Cuarenta expositores comerciales y empresariales, una veintena de artesanos en el mercado tradicional y múltiples actividades cultuales y deportivas. Este es el menú de Femex, la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio, que se celebrará entre el viernes 12 y el domingo 14 de septiembre, pero que contará con actos previos ya desde el martes 9 con la degustación de los platos gastronómicos del concejo: cebolles rellenes, los nabos y los pimientos rellenos.

El programa es el resultado de la participación de diferentes agentes. "Hemos confeccionado una extensa programación que se nutre del trabajo en red con el movimiento asociativo del municipio, además de otras asociaciones y entidades públicas y privadas que colaboran en la celebración de la feria muy atractivo, de interés y para todos los públicos", subrayó la vicealcaldesa, Cintia Ordóñez.

El pistoletazo de salida, el martes 9 de septiembre, a las 13.00, en el Aula Cultural Onofre Rojo, tendrá el sabor de la gastronomía local. Como ya se hiciera el año pasado se volverá a reivindicar "la grandeza de los platos tradicionales de Los Nabos, Les Cebolles y Los Pimientos, como reclamos turísticos".

El miércoles 10, retransmitido por internet, se celebrará a mediodía un debate sobre "San Martín solidario". Por la tarde, en el polideportivo de Blimea, habrá talleres de salud y clase de gimnasia con el Club Rítmica Valle del Nalón. Ya el jueves 11, a mediodía vuelve a hablarse del tema de la solidaridad y por la tarde se presentará la carrera de montaña Trail Race L’Abeduriu, que cada año atrae a cientos de personas en el concejo.

Viernes, sábado y domingo se abre la feria propiamente dicha. Se inaugura el día 12 a mediodía, con los 40 expositores, incluyendo el retorno de los concesionarios de coches, y el mercado tradicional, con veinte artesanos y productores de alimentos autóctonos. Además, habrá tertulias, actividades culturales, concierto con "Petit Pop" y reconocimiento a la cultura sidrera como patrimonio mundial. El sábado será además la carrera solidaria a favor de la investigación contra la ELA.

Tanto sábado como domingo, además, por la mañana y por la tarde, se fletará el "Tren Femex", que llevará a los vecinos desde el recinto a Blimea, Sotrondio o El Entrego, recorriendo estas localidades a modo de tren turístico y de sistema de transporte para la feria.

El domingo, como viene siendo ya una tradición, es para los ganaderos y los niños. Desde las 10.00 se abre el certamen ganadero, con 475 reses y 39 profesionales. Por la tarde habrá fiesta infantil.