Danzad, danzad pozaricos: Barros despidió sus fiestas con los bailes en recuerdo a Cinthia Liébana

No hay mejor forma de recordar a una bailadora que bailando en su memoria. Es lo que hacen los vecinos de Barros, en Langreo, que dedican su histórico concurso de baile tradicional "Pozaricando" a la memoria de Cinthia Liébana, componente del grupo de baile de la Banda de Gaitas de Langreo fallecida hace tres años.

El concurso de danza en Barros / D. Orihuela

Su madre, Isabel López, se emocionó este lunes al ver cómo la memoria de su hija sigue presente entre los que fueron sus compañeros y las parejas que participaron en el concurso, "un homenaje precioso". López entregó unos regalos a los ganadores de la categoría de profesionales, la pareja formada por Luis Ángel Fernández y Loreto Suárez. En la categoría de aficionados se impusieron Manuel Ángel Susacasa y su hija Lucía, que llevan ganando cuatro años seguidos.

Tres piezas seguidas

El concurso consiste en bailar tres piezas tradicionales de la cuenca del Nalón: lo pesao, lo ligero y la muñeira. Los músicos, gaita y tambor, lo interpretan todo seguido, sin interrupciones, así que si una pareja no aguanta bailando todo ese tiempo, alrededor de quince minutos, queda eliminada. No fue el caso de esta edición y todos los participantes cumplieron bailando durante el plazo que duró la música. El concurso está organizado por la Banda de Gaitas de Langreo. "Antes bailaban solo los vecinos de Barros, cuando todo el mundo sabía bailar, pero ahora lo hemos abierto a profesionales llegados de otros sitios", explicó Fany Moro, responsable de la organización.

El jurado lo tuvo complicado por el alto nivel de los bailadores, tanto profesionales como aficionados. Al final se impuso la complicidad. La conexión entre Luis Ángel Fernández y Loreto Suárez hacía que su baile fuese "muy natural", como subrayó Laura Ruiz, componente del jurado. Tras el concurso hubo danza prima, vermú, fabada, jira y verbena. Las fiestas se cierran hoy con actividades infantiles a partir de las cinco de la tarde.