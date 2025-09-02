Una delegación empresarial de las Cuencas viajará a China para buscar inversores

Una delegación de empresarios de las Cuencas viajará este mes a China para dar a conocer el tejido empresarial de la zona y buscar inversores. Serán en sendas ferias tecnológicas que se celebrarán, entre los días 16 y 19 de septiembre, en las ciudades de Nankín y Dandong. En la misión comercial participarán Hunosa, Sodeco, la Asociación de Empresarios del Nalón (ENA) y dos agencias inmobiliarias de la comarca.

La presidenta de Empresarios Nalón (Ena), Catarina Valdés, que formará parte de la expedición, señaló que se trata de "un encuentro empresarial que incluye a todos los sectores, para mostrar las soluciones tecnológicas que se pueden implantar en cada uno de ellos. Y, por otro lado, el gobierno de Nankín quiere promover unos lazos empresariales con compañías de otros países, por lo que financian parte del viaje. Vamos a China a conocer su tecnología, pero también nos dan la oportunidad de que presentemos nuestro valle, las empresas que tenemos y que vean que aquí también se puede invertir o exportar nuestros productos allí".

Valdés aseguró que "yo voy como presidenta de ENA, a presentar las características del valle del Nalón y las oportunidades que pueden tener aquí. También van representantes de Hunosa, Sodeco y las inmobiliarias Erssy Pozueco y Casal". Serán cuatro días de feria, con dos de ellos de exposiciones. Dura del 16 al 19 de septiembre, ambos inclusive. También indicó que habrá sendas ferias, con la misma temática, pero en dos sedes diferentes: en las ciudades de Nankín y Dandong.

La responsable del colectivo empresarial resaltó que "ahora mismo se abre una oportunidad muy buena porque hay capital chino para invertir que puede ir hacia Europa, por el conflicto comercial que tienen con Estados Unidos. Asturias es una región por descubrir y, en concreto, el valle del Nalón". Y añadió: "En verano estuvimos reunidos con el embajador chino en Gijón y él nos dijo que tenían mucho interés en abrir fronteras y en invertir en España y que quedó gratamente sorprendido con Asturias".

Esta iniciativa se suma a los encuentros institucionales mantenidos meses atrás con representantes chinos por parte del alcalde de Langreo, Roberto García. Langreo fue, en abril, el único municipio asturiano en participar en el primer Diálogo de Alcaldes España-China 2025, que contó con la presencia de una veintena de regidores nacionales, entre ellos Roberto García (IU).

Objetivo

El objetivo del encuentro, en el que el regidor langreano realizó visitas a diferentes enclaves económicos y estratégicos del territorio anfitrión, Chongqing, fue el de "establecer un espacio de diálogo permanente" entre gobiernos municipales de ambos países, y conocer de primera mano el funcionamiento de "diversos sectores productivos". Se abrió la puerta a realizar más visitas y a llegar a "mutuos acuerdos" para impulsar proyectos económicos.

En julio, fue una delegación china la que visitó Langreo. En ese encuentro se les ofrecieron terrenos industriales en la zona. Junto a responsables institucionales, llegaron representantes de distintos ámbitos como la telefonía, el comercio electrónico o las energías renovables.