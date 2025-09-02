Denuncian el mal estado de la piscina municipal de Caborana

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Aller ha denunciado "el lamentable estado de limpieza y salubridad que ha presentado durante todo el verano la piscina municipal del complejo deportivo de Caborana". El edil de Vox, Antonio del Peño, tacha de "auténtica vergüenza y una falta de respeto para todos los vecinos del concejo que pagan religiosamente sus impuestos, que tengan que padecer el lamentable estado de la piscina municipal"

Del Peño denuncia "la falta de limpieza en el suelo de los vasos de la piscina grande, zonas rotas en los dos vasos, duchas que pierden agua y mal estado de los vestuarios".