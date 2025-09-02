Un nuevo parque junto al estadio Ganzábal mejorará el entorno del plan de vías de Langreo

La Felguera tendrá un nuevo parque. Estará ubicado en Langreo Centro, en la parcela de titularidad municipal emplazada junto al estadio de fútbol de Ganzábal y que hasta ahora había estado afectada por las obras del soterramiento de las vías. El objetivo del gobierno local es contar en la zona con un amplio espacio verde con árboles que sirva de "zona de refresco" y esparcimiento para los vecinos. También se pretende disponer de áreas de sombra en la céntrica plaza Merediz, en el mismo distrito de La Felguera.

Así lo explicó el alcalde de Langreo, Roberto García. El espacio de Langreo Centro en el que estará la nueva zona verde va desde la rotonda de acceso a Valnalón hasta el inicio de la calle La Unión, en las inmediaciones de la pinacoteca. Es un terreno junto al que discurría el antiguo trazado ferroviario y que en los últimos años se había utilizado, precisamente, para guardar maquinaria y material de obra del plan de vías.

El Ayuntamiento está esperando a que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) finalice la retirada de los últimos elementos ferroviarios en la zona y entregue la obra para disponer del suelo, que estará junto al tramo urbanizado del terreno que ocupaban las vías, una obra pendiente de iniciarse y que, en este caso, corresponde al Principado. "Estamos esperando a ver si Adif acaba con los trabajos en nuestra parcela para ver si podemos comenzar con la renaturalización de este terreno. Es una zona sumamente degradada y queremos empezar ya a recuperarla para el disfrute de los vecinos", indicó el Alcalde.

Roberto García relató que "se aprobó hace años por parte del Pleno del Ayuntamiento que fuera una zona verde y queremos comenzar con ello. Tendríamos que esperar al presupuesto del próximo año, pero ya podemos ir avanzando con alguna actuación. Para que se deje de ver escombro y suciedad, y se empiece a ver verde". Cuando se definieron los usos de esos terrenos se planteó incluso combinar ese espacio verde con vivienda, una opción descartada por el regidor.

"Personalmente me opuse, me opongo y me opondré a ello. Creo que Langreo tiene suficiente baldosa ya y lo que necesita son espacios verdes. Tenemos muy poca zona de refresco en la ciudad que permita a los vecinos disfrutar de sombras cuando hay temperaturas elevadas". Y añadió: "De hecho, también queremos poner zonas de sombra en la plaza Merediz. La única zona con sombras que tenemos en el centro de La Felguera es el parque Dolores F. Duro".

Geotermia

También aludió el Alcalde a la urbanización pendiente del soterramiento para asegurar que "hasta que Hunosa no termine la extensión de la red de geotermia, la urbanización no puede comenzar. Esa expansión de la geotermia fue un proyecto que se incluyó con posterioridad y están esperando a que acaben".

No cree García, que, aunque sea necesario incluir modificados de obra, suponga demoras significativas. "Los modificados de obra son competencia del Principado, pero no creo que conlleve retrasos porque, aunque no soy experto es esa materia, tampoco es una incidencia tan grave".