El pensamiento unitario de José Barreiro

La Fundación José Barreiro fue originalmente un Centro de Estudios que los socialistas asturianos plantearon tras la muerte de Franco para difundir sus ideas y promover reflexiones y debates sobre la política regional. En 1984 se presentó públicamente con su denominación definitiva y desde entonces ha diversificado sus actividades, publicando un buen listado de libros y reuniendo un magnífico archivo con fondos documentales y archivos personales donados por las familias de destacados militantes ya fallecidos.

Lógicamente, el Patronato de la Fundación siempre ha tenido entre sus objetivos el traslado a Asturias de los restos de Barreiro. El 29 de mayo de 2024 se tomó por fin la decisión de iniciar los trámites necesarios para que repose en su tierra y entre los suyos, y este octubre, cuando se cumplen los cincuenta años de su fallecimiento en una clínica de Toulouse, el político y su familia ya podrán descansar definitivamente en el cementerio de Sama.

José Barreiro García nació en Sama de Langreo el 18 de marzo de 1908 y comenzó a trabajar en su juventud en un puesto de exterior de una explotación de Carbones La Nueva. Sin dejar esta labor, en 1929 inició sus estudios de Magisterio en Oviedo y el mismo año ingresó en las Juventudes Socialistas siendo detenido y procesado varias veces por su incansable actividad militante. Al concluir su carrera, ya en plena república, el 1 de mayo de 1933 se incorporó a la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias de FETE-UGT, organizando una escuela laica en Sama, por lo que desde entonces, sus compañeros empezaron a conocerlo como "el maestro".

Con 26 años, participó activamente tanto en los preparativos como en el desarrollo de la Revolución de Octubre, por lo que fue detenido y torturado en el antiguo convento de las Adoratrices de Oviedo, pasando después por la Cárcel Modelo y la del Coto de Gijón, hasta que en febrero de 1936 se promulgó la amnistía del Frente Popular. En los meses previos a la guerra española se reincorporó a la enseñanza en Ribera de Arriba y ya en plena contienda Belarmino Tomás lo llamó para que ocupase la Secretaría de Instrucción Pública y después la de Guerra en el Consejo Interprovincial del Frente Popular de Asturias y León. Desde el 31 de mayo de 1937 también presidió la Junta de Defensa Civil.

Tras la evacuación de Asturias en octubre del mismo año, siguió ocupando cargos de responsabilidad en la Agrupación de Socialistas Asturianos que se formó en Barcelona y ya en el exilio desempeñó numerosos cargos tanto en el PSOE como en UGT. Barreiro pasó por los campos de internamiento franceses, pero nunca perdió el afán por mantener unidos a los socialistas, lo que le llevó a crear en Narbona la Comisión Socialista Asturiana, que iba a ser el punto de encuentro para quienes pensaban en crear una alternativa capaz de reemplazar al franquismo. Él fue nombrado secretario general y mantuvo este honor hasta su muerte,

José Barreiro mantuvo una frecuente correspondencia epistolar con Manuel Grossi, otro asturiano exiliado con quien había compartido lucha y cárcel tras la insurrección de 1934. Ambos mantenían posiciones distintas, ya que, aunque Grossi se había afiliado al PSOE y la UGT en el exilio llegando a ser secretario de la sección del Var, seguía manteniendo el contacto con el POUM y nunca le ocultó su posición.

En la aldehuela occitana

Sin embargo, los dos buscaban el fortalecimiento de una fuerza de izquierdas unitaria y también coincidían al llevar una vida parecida, tranquila y familiar, que les ayudaba a sobrellevar las secuelas que había dejado en su salud el trabajo en las minas con el que ambos habían podido sobrevivir en el exilio: "Vivo en una aldehuela donde no hay librerías" -escribía Barreiro desde Chaum, una pequeña viña occitana, que entonces no llegaba a los 250 habitantes-. Allí se había afincado junto a su mujer Felicidad Gutiérrez y sus tres hijos.

Y en otra carta de mayo de 1973: "Aunque me he jubilado, trabajo casi tanto como cuando estaba en activo. Además, también yo ando con la "fesoria" a vueltas. Tengo un pequeño jardín y cuando el tiempo es bueno, me distraigo de los trabajos burocráticos y de lectura, cuidando flores. Cuando me jubilé, tenía el propósito de poner de lado cargos y trabajos inherentes; pero, los que como nosotros hemos mordido de jóvenes en la acción socialista y sindical, estamos mordidos para siempre".

El maestro langreano fue un personaje fundamental en la modernización del partido socialista, defendiendo la necesidad de cambios tanto generacionales como de estrategia y no dudó en dar su apoyo a los militantes que trataban de reorganizar las estructuras dentro de España. Su crítica a los inmovilistas que seguían anclados en los mismos planteamientos de la II República le llevó a enfrentarse con antiguos compañeros ya desde el X Congreso del PSOE en el exilio, celebrado en el mes de agosto de 1967 y sobre todo a partir de los Congresos preparatorios del partido y de UGT, que culminaron en Suresnes en octubre de 1974, iniciando el camino que llevó al socialismo renovador de Felipe González a la presidencia de España.

El problema que se vivía entonces en el PSOE del exilio venía de la posición inmovilista de su secretario general, Rodolfo Llopis, quien llevaba en el cargo desde 1944. Se trataba de un político anclado en la tradición republicana, masónica y anticomunista y se oponía al reemplazo generacional.

Cambios

Sin embargo, Barreiro tenía claro que el partido necesitaba un cambio profundo y supo ver muy pronto dónde podía estar la clave. Se lo expuso a Grossi después del Congreso de 1970 (XI en el exilio): "Si los compañeros de España -que son jóvenes- saben utilizar las prerrogativas votadas por el Congreso, no tienen que temer mucho a las dificultades que les puedan poner los del exilio. Por otra parte, en lo que de mí ha dependido, les advertí bien, sobre todo a los cuatro delegados que vinieron de Asturias, a los catalanes -entre los cuales había un asturiano-, y a los sevillanos -muy jóvenes y muy maduros y diligentes- que no se dejaran torear por los de Toulouse".

Esta era su idea de la política y de la vida en general: "La Historia no es un museo de antigüedades, sino la humanidad en movimiento impulsada por factores que, frecuentemente, están por encima de su voluntad; factores que ella crea y estimula y que luego se convierten en señores y dueños de su existencia. Los padres crean y gobiernan a los hijos mientras estos no alcanzan la madurez. Luego, cuando los padres pasan el umbral de la vejez, son los hijos quienes gobiernan a los padres. Lo que no se puede admitir por ilógico y antinatural es que los viejos gobiernen a perpetuidad".

Así se lo escribió a Grossi el 28 de agosto 1972, cuando se celebraba en Toulouse aquel histórico XXV Congreso del PSOE (XII en el exilio) que supuso la fractura del partido. Felipe González fue elegido secretario general en una dirección colegiada en la que también estaban Nicolás Redondo y Pablo Castellano, mientras Llopis se escindió con los suyos en un nuevo partido llamado PSOE Histórico.

José Barreiro consideró entonces que había llegado el momento de reunir a la oposición al franquismo en torno al PSOE, abriéndose incluso a posiciones extremas como la de Julio Álvarez del Vayo, quien dirigía entonces el Frente Español de Liberación Nacional y no iba a tardar en fundar el FRAP en el que había un grupo que apoyó la lucha armada: "Indudablemente, los amigos del POUM pueden sentirse bien dentro de las filas del PSOE. Los amigos de Álvarez del Vayo en su periódico ‘Avance’ se muestran muy satisfechos de los acuerdos del XII Congreso. No sé cuántos son ni lo que en verdad valen, pero, pocos o muchos, todos los verdaderos socialistas que estén al margen del PSOE no tienen razones sólidas para permanecer alejados del mismo".

José Barreiro mantuvo hasta el final su firme apoyo a la renovación. Por su parte, Manuel Grossi, descontento con la evolución del felipismo, volvió a militar activamente en los últimos años de su vida en el Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI), un pequeño grupo fundado en 1980 con militantes que provenían del POUM, la Liga Comunista y otras organizaciones de la órbita trotskista.