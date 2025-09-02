Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP de Mieres carga contra IU por el estado del campo del Caudal

Las deficiencias del Hermanos Antuña impiden que el equipo mierense pueda jugar en el estadio su partido de Copa del Rey

Partido de la pasada temporada entre el Caudal y el Covadonga, con la grada en mal estado detrás.

Partido de la pasada temporada entre el Caudal y el Covadonga, con la grada en mal estado detrás. / Mario Canteli

David Orihuela

David Orihuela

Mieres del Camino

El PP de Mieres ha cargado duramente contra "la dejadez y la absoluta falta de gestión" del equipo de Gobierno de IU en relación con el estadio Hermanos Antuña, "que impide que el Caudal Deportivo pueda disputar en su propio campo el partido de la Copa del Rey".

El concejal del PP Víctor Ferreira recordó que hace dos años el Covadonga, que podría haber jugado contra el Deportivo de La Coruña en Mieres, lo hizo en Langreo. "Dijimos que si el Caudal accedía a la Copa podría darse la misma situación y, lamentablemente se confirma que teníamos razón". El edil subrayó que el problema va mucho más allá de un partido de Copa, "porque se ha estado poniendo en riesgo la salud de los jugadores debido a las lesiones por el mal estado del campo".

