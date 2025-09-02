El PP de Mieres carga contra IU por el estado del campo del Caudal
Las deficiencias del Hermanos Antuña impiden que el equipo mierense pueda jugar en el estadio su partido de Copa del Rey
David Orihuela
El PP de Mieres ha cargado duramente contra "la dejadez y la absoluta falta de gestión" del equipo de Gobierno de IU en relación con el estadio Hermanos Antuña, "que impide que el Caudal Deportivo pueda disputar en su propio campo el partido de la Copa del Rey".
El concejal del PP Víctor Ferreira recordó que hace dos años el Covadonga, que podría haber jugado contra el Deportivo de La Coruña en Mieres, lo hizo en Langreo. "Dijimos que si el Caudal accedía a la Copa podría darse la misma situación y, lamentablemente se confirma que teníamos razón". El edil subrayó que el problema va mucho más allá de un partido de Copa, "porque se ha estado poniendo en riesgo la salud de los jugadores debido a las lesiones por el mal estado del campo".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
- Nicolasa, la tragedia imborrable: se cumplen treinta años del mayor accidente de la historia reciente de la minería
- Javier Fernández, expresidente del Principado y testigo de la tragedia de Nicolasa: 'Allí dentro se desató un infierno
- Los comerciantes piden 'acelerar' la urbanización del soterramiento de Langreo: 'Es una obra vital
- Procesión de bandera en Aller: los vecinos de Piñeres, fieles al Toreu del Santu
- Quico Fernández, el peregrino de 95 años que sigue ascendiendo a pie a las capillas del Monsacro
- Faraones, paellada y un pueblo pitufo rodante: todo cabe en las fiestas de Barros (Langreo)
- Crónica de la fiesta del queso Casín: menos elaboradores pero más producción, la paradoja de un alimento DOP que busca crecer