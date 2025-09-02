Una treintena de comercios de Langreo se suma a una Feria del Stock

La Unión de Comerciantes de Asturias anunció que 29 negocios de Langreo se sumarán, desde este martes y hasta el viernes, a una Feria del Stock. «Será una campaña de liquidación con descuentos especiales directamente en los propios establecimientos participantes», indicó la entidad.

La iniciativa, expusieron, «acerca al público oportunidades de fin de temporada en distintos sectores y categorías, reforzando la actividad comercial tras el verano».