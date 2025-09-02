Una treintena de comercios de Langreo se suma a una Feria del Stock
Hay descuentos especiales en los establecimientos participantes
M. Á. G.
Langreo
La Unión de Comerciantes de Asturias anunció que 29 negocios de Langreo se sumarán, desde este martes y hasta el viernes, a una Feria del Stock. «Será una campaña de liquidación con descuentos especiales directamente en los propios establecimientos participantes», indicó la entidad.
La iniciativa, expusieron, «acerca al público oportunidades de fin de temporada en distintos sectores y categorías, reforzando la actividad comercial tras el verano».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
- Nicolasa, la tragedia imborrable: se cumplen treinta años del mayor accidente de la historia reciente de la minería
- Javier Fernández, expresidente del Principado y testigo de la tragedia de Nicolasa: 'Allí dentro se desató un infierno
- Los comerciantes piden 'acelerar' la urbanización del soterramiento de Langreo: 'Es una obra vital
- Procesión de bandera en Aller: los vecinos de Piñeres, fieles al Toreu del Santu
- Quico Fernández, el peregrino de 95 años que sigue ascendiendo a pie a las capillas del Monsacro
- Faraones, paellada y un pueblo pitufo rodante: todo cabe en las fiestas de Barros (Langreo)
- Crónica de la fiesta del queso Casín: menos elaboradores pero más producción, la paradoja de un alimento DOP que busca crecer